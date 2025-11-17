Language
    IND vs SA: गिल का दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध, टीम के साथ नहीं होंगे गुवाहाटी रवाना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:15 PM (IST)

    शुभमन गिल ने कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ तीन गेंद ही खेली थीं कि उनको गर्दन में परेशानी हो गई थी जिसके बाद वह अस्पताल ले जाए गए थे। गिल ने फिर दोबारा मैदान पर कदम नहीं रखा था। उनको अब गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा है।   

    शुभमन गिल को कोलकाता टेस्ट में लग गई थी चोट

    पीटीआई,कोलकाता: भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दूसरे टेस्ट में खेलते नजर नहीं आएंगे। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सूत्रों ने पुष्टि की है कि वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। टीम मंगलवार को एक वैकल्पिक अभ्यास सत्र करेगी।

    एक सूत्र ने कहा कि उन्हें गंभीर गर्दन दर्द है और हमें चोट के बारे में अधिक जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। उन्हें लगातार नेक कॉलर पहनने की सलाह दी गई है। आगे कहा कि उन्हें तीन-चार दिन आराम और हवाई यात्रा न करने की सलाह दी गई है। ऐसे में गुवाहाटी जाना उचित नहीं है। हालांकि, हम उनकी स्थिति रोजाना मानिटर कर रहे हैं और मंगलवार तक तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।

    शनिवार से है दूसरा टेस्ट

    भारतीय टीम बुधवार को गुवाहाटी रवाना होगी, जहां शनिवार से दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गिल की स्थिति का अभी भी आकलन किया जा रहा है और फिजियो व मेडिकल स्टाफ द्वारा उनका एक और मूल्यांकन किया जाएगा। चौथी पारी में गिल की अनुपस्थिति से भारत एक बल्लेबाज कम रह गया और टीम 124 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए 30 रन से हार गई। अगर गिल बाहर होते हैं तो भारत के पास साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

    कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गए थे अस्पताल

    गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन अस्पताल ले जाया गया था। भारत की पहली पारी में केवल तीन गेंद खेलकर चार रन पर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद उन्होंने आगे हिस्सा नहीं लिया। तीसरे दिन सुबह बीसीसीआई ने पुष्टि की कि वे मैच में आगे नहीं उतरेंगे। उन्हें रविवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

    गिल इससे पहले अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भी एक टेस्ट गर्दन में ऐंठन की वजह से नहीं खेल पाए थे। उनकी यह चोट ऐसे समय आई है जब टीम प्रबंधन उनके वर्कलोड की बारीकी से निगरानी कर रहा है। भारत के कप्तान आईपीएल 2025 के बाद से लगातार सभी प्रारूपों में खेल रहे हैं और ब्रिस्बेन में अंतिम टी20 के दो दिन बाद ही चार अन्य टेस्ट नियमित खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम से जुड़ गए थे।

