IND vs SA: शुभमन गिल नहीं खेलेंगे दूसरा टेस्ट, टीम मैनेजमेंट ने किया रिलीज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को टीम मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया है। कोलकाता टेस्ट मैच में चोटिल हुए गिल का इसी के साथ दूसरे टेस्ट मैच में न खेलना पक्का है। उनकी जगह ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। ये पहली बार होगा कि पंत किसी टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी करेंगे।

गिल को कोलकाता टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान शॉट खेलते हुए गर्दन में चोट लग गई थी। उनको जकड़न हुई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। वह बीते बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी के लिए रावना नहीं हुए थे जहां शनिवार से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। गुरुवार को वह गुवाहाटी गए, लेकिन अब टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है।

अपनी रिकवरी पर करेंगे काम समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में गिल के रिलीज किए जाने की जानकारी दी है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है, "गिल को टीम से रिलीज कर दिया गया है। वह अपनी रिकवरी पर काम करेंगे।"

गिल गुवाहाटी गए थे, लेकिन उनकी गर्दन में दर्द कम नहीं हो रहा है। इसी के साथ उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पर भी संशय बना हुआ है। बल्लेबाजी कोच सितांशू कोटक ने गुरुवार को कहा था, "हम नहीं चाहते कि मैच के दौरान उन्हें जकड़न की समस्या हो।"