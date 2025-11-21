Language
    IND vs SA: शुभमन गिल नहीं खेलेंगे दूसरा टेस्ट, टीम मैनेजमेंट ने किया रिलीज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का दूसरे टेस्ट मैच में न खेलना कंफर्म है। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया है। उनकी जगह ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। गिल को कोलकाता टेस्ट मैच में गर्दन में चोट लग गई थी। 

    शुभमन गिल को कोलकाता में लगी थी चोट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को टीम मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया है। कोलकाता टेस्ट मैच में चोटिल हुए गिल का इसी के साथ दूसरे टेस्ट मैच में न खेलना पक्का है। उनकी जगह ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। ये पहली बार होगा कि पंत किसी टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी करेंगे।

    गिल को कोलकाता टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान शॉट खेलते हुए गर्दन में चोट लग गई थी। उनको जकड़न हुई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। वह बीते बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी के लिए रावना नहीं हुए थे जहां शनिवार से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। गुरुवार को वह गुवाहाटी गए, लेकिन अब टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है।

    अपनी रिकवरी पर करेंगे काम

    समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में गिल के रिलीज किए जाने की जानकारी दी है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है, "गिल को टीम से रिलीज कर दिया गया है। वह अपनी रिकवरी पर काम करेंगे।"

    गिल गुवाहाटी गए थे, लेकिन उनकी गर्दन में दर्द कम नहीं हो रहा है। इसी के साथ उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पर भी संशय बना हुआ है। बल्लेबाजी कोच सितांशू कोटक ने गुरुवार को कहा था, "हम नहीं चाहते कि मैच के दौरान उन्हें जकड़न की समस्या हो।"

    सीरीज बराबरी का मौका

    टीम इंडिया को कोलकाता टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली थी। यहीं से भारत के पास सीरीज जीतने का मौका चला गया। अब वह ज्यादा से ज्यादा सीरीज ड्ऱॉ करा सकती है और उसके लिए जरूरी है कि वह दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम करे। पंत पहली बार पूरे टेस्ट मैच में टीम की कप्तानी करेंगे। उनके लिए ये मैच आसान नहीं होगा।

