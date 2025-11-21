IND vs SA: दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत को बड़ी राहत, गुवाहाटी में नहीं खेलेगा साउथ अफ्रीका का ये खूंखार गेंदबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया को गुवाहाटी में होने वाले दूसरे मैच से पहले बड़ी राहत मिली है। टीम इंडिया पर हावी साउथ अफ्रीका का एक खूंखार गेंदबाज इस टेस्ट मैच में नहीं उतरेगा। मेहमान टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है।

कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ मेजबान टीम के हाथ से सीरीज जीतने का मौका फिसल गया। अब टीम इंडिया के पास विकल्प है तो सीरीज ड्रॉ करने का और इसी कोशिश में वह गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में उतरेगी।

दिग्गज गेंदबाज हुआ बाहर ये दूसरा टेस्ट शनिवार से शुरू हो रहा है। इस मैच से पहले आज टेम्बा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि उनकी टीम के मुख्य गेंदबाजों में शुमार कैगिसो रबाडा दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे। रबाडा पहले टेस्ट में भी नहीं खेले थे और अब अगले टेस्ट में उनका न खेलना भी पक्का हो गया जो भारत के लिए राहत की बात है। बावुमा ने साथ ही कहा कि तेज गेंदबाज उनकी टीम का अहम हिस्सा हैं।