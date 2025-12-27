Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हार के बाद भी ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, 9 और 24 रन की पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक को हिलाया

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जोश टोंग ने यादगार गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर 5 विकेट लिए और बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्टीव स्मिथ का नहीं चला बल्‍ला।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। उन्होंने एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे एशेज टेस्ट के दौरान उन्‍होंने यह कीर्तिमान बनाया। हालांकि, मुकाबले में स्मिथ का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पहली पारी में उन्‍होंने 31 गेंदों पर 9 रन और दूसरी पारी में 39 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए।

    स्मिथ ने बनाया रिकॉर्ड

    एशेज सीरीज में स्मिथ की लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस ने उन्हें सर्वकालिक रैंकिंग में बॉर्डर से ऊपर पहुंचा दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 40 टेस्ट मैचों में उन्होंने 72 पारियों में 55.51 के औसत से 3,553 रन बनाए हैं, जिनमें 12 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। बॉर्डर ने अपने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ 47 टेस्ट मैचों में 56.31 के औसत से 3,548 रन बनाए, जिनमें आठ शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। केवल सर डॉन ब्रैडमैन ही स्मिथ से आगे हैं, जिन्होंने 37 टेस्ट मैचों में 89.78 के औसत से 5,028 रन बनाए हैं।

    इंग्‍लैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले ऑस्‍ट्रेलियाई

    • सर डॉन ब्रैडमैन: 5028 रन
    • स्‍टीव स्मिथ: 3553 रन
    • एलन बॉर्डर: 3548 रन

    मुकाबले का हाल

    इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जोश टोंग ने यादगार गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर 5 विकेट लिए और बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड के लिए पहली बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 45.2 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की पहली पारी भी कुछ खास नहीं रही और टीम महज 29.5 ओवर में 110 रन पर ऑल आउट हो गई।

    हैरी ब्रूक ने 41 और गस एटकिंसन ने 28 रन बनाए। नेसर ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की अगुवाई करते हुए 45 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं घरेलू मैदान पर स्कॉट बोलैंड ने 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 42 रनों की मामूली बढ़त मिली। दूसरी पारी भी कुछ इसी तरह रही। ऑस्ट्रेलिया पिच की परिस्थितियों से जूझता रहा और 34.3 ओवर में 132 रन पर ऑल आउट हो गया। केवल ट्रेविस हेड (46 रन) और स्मिथ (नाबाद 24 रन) ही 20 रन का आंकड़ा पार कर पाए। ब्रायडन कार्स ने 34 रन देकर 4 विकेट लिए और बेन स्टोक्स ने 24 रन देकर 3 विकेट झटके।

    ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य दिया। जैक क्रॉली (37) और बेन डकेट (34) ने इंग्‍लैंड को उम्‍दा शुरुआत दिलाई। क्रॉली ने बाद में जैकब बेथेल (40) के साथ 47 रन और जोड़े, जिससे इंग्लैंड ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। दूसरी पारी में जो रूट ने 15 रन बनाए। हैरी ब्रूक 18 रन बनाकर नाबाद रहे।

    यह भी पढ़ें- Alex Carey, AUS vs ENG: शतक जड़कर इमोशनल हुए एलेक्स कैरी, स्टैंड्स में बैठी वाइफ भी नहीं रोक पाईं आंसू-VIDEO

    यह भी पढ़ें- ENG vs AUS Ashes Test: पिंक बॉल टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 2-0 की बढ़त, गाबा में भी शर्मसार हुई बेन स्टोक्स की सेना