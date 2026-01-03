शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप से हटाने पर भड़के योगराज सिंह, अजीत अगरकर पर लगाए गंभीर आरोप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज मुखर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह आए दिन भूचाल मचाने वाले बयान देते रहते हैं। इस बार योगराज के निशाने पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी कमेटी है। योगराज ने सेलेक्शन कमेटी पर शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप में न चुने जाने को लेकर आड़े हाथों लिया है।

शुभमन गिल साउथ अफ्रीका सीरीज तक भारत की टी20 टीम के कप्तान थे, लेकिन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम का उप-कप्तान बनाया गया और ईशान किशन की टीम में वापसी हुई।

गिल को क्यों हटाया? योगराज सिंह ने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि गिल उप-कप्तान थे तो फिर उन्हें क्यों हटाया गया। योगराज ने कहा कि सेलेक्टर्स के गिल को टी20 में और मौके देने चाहिए थे। उन्होंने कहा, "गिल उप-कप्तान थे। उनको बाहर करने के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि वह चार-पांच पारियों में फेल हो गए? कई भारतीय क्रिकेटर रहे हैं जिन्हें 10 मौके दिए और वो सिर्फ 10 मैचों में ही प्रदर्शन नहीं कर पाए।"