अमृतसर की अनदेखी पर सांसद औजला हुए नाराज, सीएम मान पर मोहाली को तरजीह देने का लगाया आरोप
अमृतसर सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर मोहाली हवाई अड्डे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। औजला ने कहा कि अमृतसर, जो श्री हरिमंद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों की संख्या बढ़ाने की बात किए जाने पर अमृतसर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मुख्यमंत्री के इस रुख पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि केवल मोहाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की सोच एकतरफा ह। इससे अमृतसर जैसे ऐतिहासिक व वैश्विक पहचान वाले शहर के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है।
सांसद औजला ने कहा कि अमृतसर कोई नया या उभरता हुआ शहर नहीं है, बल्कि यह पहले से ही पूरी दुनिया में जाना-पहचाना नाम है। सिख धर्म के सर्वोच्च तीर्थ श्री हरिमंदिर साहिब के कारण अमृतसर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान रखता है। हर साल लाखों एनआरआई, विदेशी पर्यटक और घरेलू यात्री अमृतसर आते हैं, इसके बावजूद हवाई सेवाओं के विस्तार के मामले में शहर की लगातार अनदेखी की जा रही है।
अमृतसर एयरपोर्ट पंजाब का सबसे व्यस्त
उन्होंने कहा कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। यूके, कनाडा, यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए अमृतसर सीधा जुड़ाव रखता है। धार्मिक पर्यटन, विरासत पर्यटन और सीमावर्ती व्यापार के कारण यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग वर्षों से बनी हुई है।
सांसद औजला ने बताया कि वह संसद से लेकर एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठकों तक अमृतसर एयरपोर्ट के विस्तार, नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, घरेलू कनेक्टिविटी और टर्मिनल विस्तार की मांग लगातार उठाते रहे हैं।
अमृतसर को देश-विदेश के शहरों से जोड़ने की मांग
उन्होंने अमृतसर से लंदन, कनाडा, यूरोपीय देशों के साथ-साथ नांदेड़ साहिब, गुवाहाटी और धर्मशाला जैसे महत्वपूर्ण रूट्स शुरू करने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोहाली का विकास गलत नहीं है, लेकिन अमृतसर को नजरअंदाज कर केवल एक शहर को केंद्र में रखना पंजाब की भौगोलिक, धार्मिक और आर्थिक वास्तविकताओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमृतसर को कमजोर करना पूरे पंजाब की अंतरराष्ट्रीय छवि और आर्थिक संभावनाओं को कमजोर करने जैसा है।
