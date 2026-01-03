अमृतसर की अनदेखी पर सांसद औजला हुए नाराज, सीएम मान पर मोहाली को तरजीह देने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों की संख्या बढ़ाने की बात किए जाने पर अमृतसर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मुख्यमंत्री के इस रुख पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि केवल मोहाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की सोच एकतरफा ह। इससे अमृतसर जैसे ऐतिहासिक व वैश्विक पहचान वाले शहर के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है।

सांसद औजला ने कहा कि अमृतसर कोई नया या उभरता हुआ शहर नहीं है, बल्कि यह पहले से ही पूरी दुनिया में जाना-पहचाना नाम है। सिख धर्म के सर्वोच्च तीर्थ श्री हरिमंदिर साहिब के कारण अमृतसर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान रखता है। हर साल लाखों एनआरआई, विदेशी पर्यटक और घरेलू यात्री अमृतसर आते हैं, इसके बावजूद हवाई सेवाओं के विस्तार के मामले में शहर की लगातार अनदेखी की जा रही है।