Odisha News: ओडिशा में अवैध कफ सिरप तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार
ओडिशा पुलिस ने बलांगीर जिले के चूड़ापल्ली में अवैध कफ सिरप तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 50 बोतल प्रतिबंधित 'एस-कफ' सिरप जब्त किया गय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस ने मंगलवार को बलांगीर जिले के चूड़ापल्ली इलाके में छापेमारी कर अवैध कफ सिरप तस्करी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान प्रतिबंधित कफ सिरप की 50 बोतलें जब्त की गईं और इस मामले में कथित रूप से शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को बाद में अदालत में पेश किया गया।
सूत्रों के मुताबिक, चूडापल्ली से अवैध कफ सिरप की एक खेप के मूवमेंट को लेकर मिली विशेष खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और लक्षित अभियान चलाते हुए खेप ले जा रहे आरोपियों को रास्ते में ही पकड़ लिया।
खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई
पटनागढ़ के उप-पुलिस अधीक्षक (एसडीपीओ) सदानंद पुजारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि हमें देर रात सूचना मिली थी कि दो युवक चूडापल्ली से कफ सिरप की खेप लेकर आ रहे हैं। एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर उन्हें रोककर जांच की गई।
जांच के दौरान मौके से ‘एस-कफ’ (S-Cough) नामक कफ सिरप की 50 बोतलें बरामद की गईं। इसके अलावा, तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
तीन आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पटनागढ़ थाना क्षेत्र के कोलपाड़ गांव निवासी सुभाष मेहर, बरहमपुर निवासी भवन बारिक और चूड़ापल्ली गांव निवासी राजेश बेहरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, राजेश बेहरा कफ सिरप की आपूर्ति में शामिल था, जबकि सुभाष मेहर और भवन बारिक इसे परिवहन कर रहे थे।
एसडीपीओ ने बताया कि जांच के दौरान 50 बोतल कफ सिरप बरामद की गईं। सुभाष मेहर और भवन बारिक खेप का परिवहन कर रहे थे, जबकि राजेश बेहरा आपूर्ति में शामिल था।
सूत्रों ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने कहा कि कफ सिरप के स्रोत का पता लगाने और यह जानने के लिए आगे की जांच जारी है कि कहीं आरोपी किसी बड़े अवैध दवा तस्करी नेटवर्क से तो जुड़े नहीं हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है।
