नोटों का ढेर देखते रह गए अफसर, ओडिशा में तहसीलदार के चार ठिकानों पर विजिलेंस की छापामारी
ओडिशा सतर्कता विभाग ने कटक के अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र कुमार पंडा के चार ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर हुई इस कार्रवाई में ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने मंगलवार को कटक जिले के बारंग तहसील के अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र कुमार पंडा से जुड़े चार स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उनके ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के संबंध में की गई है।
एडिशनल तहसीलदार के घर से 75-80 लाख रुपये कैश बरामद हुआ। विजिलेंस सेल के एसपी सुशांत बिस्वाल ने कहा कि जांच चल रही है और अभी हम सही आंकड़ा नहीं बता सकते क्योंकि गिनती जारी है। गिनती पूरी होने के बाद, डिटेल्स अपडेट कर दी जाएंगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सतर्कता विभाग द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद यह छापेमारी शुरू की गई। यह अभियान भुवनेश्वर स्थित विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर चलाया जा रहा है।
तलाशी अभियान के लिए चार उप पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में एक विजिलेंस टीम तैनात की गई है। टीम में सात निरीक्षक, एक उप-निरीक्षक, आठ सहायक उप-निरीक्षक और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।
अभियान के तहत भुवनेश्वर में स्थित दो आवासीय संपत्तियों की तलाशी ली जा रही है। इनमें बरगड़ क्षेत्र के गोपालुनी नगर में स्थित एक तीन मंजिल का भवन और बरगड़ ब्रिट कॉलोनी में स्थित एक अन्य तीन मंजिल का भवन शामिल है। इसके अलावा, खुर्दा जिले के सनपल्ला में स्थित एक दो मंजिला इमारत पर भी छापेमारी जारी है।
आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ कटक जिले के बारंग तहसीलदार कार्यालय में स्थित पंडा के कार्यालय कक्ष में भी तलाशी ली जा रही है, ताकि आधिकारिक रिकॉर्ड और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा सके।
सूत्रों ने बताया कि इस तलाशी का उद्देश्य अधिकारी की चल और अचल संपत्तियों का आकलन करना और उनकी तुलना उनके ज्ञात आय स्रोतों से करना है।तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों, कीमती सामान और अन्य सामग्रियों की जांच जारी है।
रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक तलाशी अभियान जारी था।सतर्कता अधिकारियों ने कहा कि तलाशी पूरी होने और जब्त सामग्री की जांच के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: Rs 75-80 lakh cash recovered from Addl. Tahsildar's residence.— ANI (@ANI) December 30, 2025
SP, Vigilance Cell, Cuttack, Susanta Biswal says, "Investigation is going on, and at present we can't say the exact figure as counting is ongoing. After completion of the counting, the… pic.twitter.com/OXJzkqMJxY
