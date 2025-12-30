भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर गांजे की बड़ी खेप जब्त, करोड़ों में बताई जा रही कीमत; आरोपी धराया

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने मंगलवार को नियमित सुरक्षा जांच के दौरान करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा जब्त किया। अधिकारियों को आशंका है कि यह मादक पदार्थ नए साल (न्यू ईयर) के जश्न के दौरान खपत के लिए लाया गया था।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय उड़ान से पहुंचे एक यात्री को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कस्टम्स अधिकारियों ने यह कार्रवाई एक यात्री के सामान की जांच के दौरान की। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने खेप को रोका और यात्री के बैग से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, जिसे सामान के भीतर छिपाकर रखा गया था।

नए साल की सप्लाई चेन की आशंका सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि जब्त गांजा जीरो नाइट समारोहों के दौरान वितरण के लिए लाया गया था। हवाई अड्डे के माध्यम से नशीले पदार्थों की संभावित तस्करी को लेकर कस्टम्स को गोपनीय इनपुट मिले थे, जिसके बाद जांच कड़ी कर दी गई थी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हिरासत में लिया गया यात्री बैंकॉक से इंडिगो की उड़ान से भुवनेश्वर पहुंचा था। जांच एजेंसियां उसके यात्रा इतिहास और किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से संबंधों की पड़ताल कर रही हैं।