Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर गांजे की बड़ी खेप जब्त, करोड़ों में बताई जा रही कीमत; आरोपी धराया

    By Yogesh Sahu Edited By: Yogesh Sahu
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने मंगलवार को लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा जब्त किया। एक अंतरराष्ट्रीय उड ...और पढ़ें

    Hero Image

    भुवनेश्वर एयरपोर्ट। (फाइट फोटो)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने मंगलवार को नियमित सुरक्षा जांच के दौरान करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा जब्त किया। अधिकारियों को आशंका है कि यह मादक पदार्थ नए साल (न्यू ईयर) के जश्न के दौरान खपत के लिए लाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय उड़ान से पहुंचे एक यात्री को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

    कस्टम्स अधिकारियों ने यह कार्रवाई एक यात्री के सामान की जांच के दौरान की। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने खेप को रोका और यात्री के बैग से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, जिसे सामान के भीतर छिपाकर रखा गया था।

    नए साल की सप्लाई चेन की आशंका

    सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि जब्त गांजा जीरो नाइट समारोहों के दौरान वितरण के लिए लाया गया था। हवाई अड्डे के माध्यम से नशीले पदार्थों की संभावित तस्करी को लेकर कस्टम्स को गोपनीय इनपुट मिले थे, जिसके बाद जांच कड़ी कर दी गई थी।

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हिरासत में लिया गया यात्री बैंकॉक से इंडिगो की उड़ान से भुवनेश्वर पहुंचा था। जांच एजेंसियां उसके यात्रा इतिहास और किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से संबंधों की पड़ताल कर रही हैं।

    पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि खेप को भुवनेश्वर पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से किसी अज्ञात स्थान तक ले जाया जाना था।

    हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। नशीले पदार्थों के स्रोत और उनके गंतव्य का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

    जीरो नाइट से पहले बढ़ी सतर्कता

    यह जब्ती ऐसे समय में हुई है जब नए साल के जश्न को लेकर भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की घोषणा की है।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शहरभर में सघन जांच, लगातार गश्त और अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी समेत किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके।

    अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान हवाई, सड़क और सार्वजनिक आवाजाही पर निगरानी के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियां आपस में समन्वय कर रही हैं।

    यह भी पढ़ें- ओडिशा: राउरकेला पुलिस ने नागालैंड हथियार लाइसेंस गैंग का किया पर्दाफाश, सरगना समेत तीन धराए

    यह भी पढ़ें- नोटों का ढेर देखते रह गए अफसर, ओडिशा में तहसीलदार के चार ठिकानों पर विजिलेंस की छापामारी

    यह भी पढ़ें- ओडिशा में किन्नरों के दो गुटों में हिंसक झड़प, 10 से अधिक घायल; सेक्स रैकेट से जुड़ा मामला