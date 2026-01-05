झारखंड के इन 7 खूबसूरत जगहें को करें एक्सप्लोर, राफ्टिंग से लेकर ट्रैकिंग तक का मिलेगा मजा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जनवरी का महीना घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस मौसम में न तो ज्यादा ठंड होती है और न ही परेशान करने वाली गर्मी रहती है, जिससे आराम से घूमा जा सकता है। ऐसे में झारखंड सबसे अच्छा लोकेशन है। यहां हरे-भरे जंगल, ऊंचे झरने, शांत तालाब, ऐतिहासिक स्थल और एडवेंचर स्पॉट सब कुछ है, जो आपको खूब पसंद आएंगे। अगर आप घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो झारखंड आपकी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। आइए आज हम आपको यहां के कुछ खूबसूरत लोकेशन के बारे में बताते हैं।

पारसनाथ हिल्स (Picture Credit - Instagram) अगर आप पहाड़ों के शौकीन हैं, तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ हिल्स पर जा सकते हैं। यहां का व्यू, नेचर और शांत माहौल आपकी छुट्टियों का यादगार बना देगा। बता दें कि यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है।

देवघर (Picture Credit - Facebook) झारखंड घूमने का सोच रहे हैं, तो देवघर का बैद्यनाथ धाम जरूर जाएं। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सामरी झरना, ट्रैकिंग और खूबसूरत नजरों का अनुभव ले सकते हैं। यहां पर आकर आप शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं।

दसम फॉल्स (Picture Credit - Instagram) झारखंड का फेमस दसम फॉल्स अपनी खूबसूरत के लिए जाना जाता है। इस फॉल को देखने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं। यहां का शांत माहौल और झरने की आवाज आपके मन मोह लेगा। वहीं, चारों तरफ का हरा-भरा वातावरण इसके और अट्रैक्टिव बनाता है।