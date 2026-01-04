जनवरी में घूमने का है प्लान? गुलमर्ग से लेकर कच्छ तक, ये जगहें बना देंगी आपकी ट्रिप को यादगार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जनवरी का महीना भारत में घूमने के लिए सबसे परफेक्ट समय माना जाता है। इस दौरान उत्तर भारत जहां बर्फ की सफेद चादर से ढका होता है, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत का मौसम सुहावना और सुकून देने वाला होता है।

अगर आप भी नए साल की शुरुआत एक यादगार ट्रिप से करना चाहते हैं, तो आइए जानें जनवरी में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में। गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर (Picture Courtesy: Instagram) अगर आप असली 'विंटर वंडरलैंड' का अनुभव करना चाहते हैं, तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है। जनवरी में यहां भारी बर्फबारी होती है, जो इसे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के शौकीनों के लिए जन्नत बना देती है। यहां की गोंडोला राइड आपको हिमालय के सुहाने नजारों से रूबरू कराएगी।

जैसलमेर, राजस्थान (Picture Courtesy: Instagram) कड़कड़ाती ठंड से बचकर अगर आप सुनहरी धूप का आनंद लेना चाहते हैं, तो जैसलमेर एकदम सही जगह है। जनवरी में यहां का तापमान दिन में बहुत सुखद होता है। आप सैम सैंड ड्यून्स में ऊंट की सवारी, डेजर्ट सफारी और कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। रात के समय लोक संगीत और तारों से भरे आसमान के नीचे रेगिस्तान का अनुभव यादगार बनता है।