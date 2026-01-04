जनवरी में घूमने का है प्लान? गुलमर्ग से लेकर कच्छ तक, ये जगहें बना देंगी आपकी ट्रिप को यादगार
क्या आप जनवरी में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो इस मौसम में भारत की कई जगहें घूमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। दरअसल, इस मौसम में ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जनवरी का महीना भारत में घूमने के लिए सबसे परफेक्ट समय माना जाता है। इस दौरान उत्तर भारत जहां बर्फ की सफेद चादर से ढका होता है, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत का मौसम सुहावना और सुकून देने वाला होता है।
अगर आप भी नए साल की शुरुआत एक यादगार ट्रिप से करना चाहते हैं, तो आइए जानें जनवरी में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में।
गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर
(Picture Courtesy: Instagram)
अगर आप असली 'विंटर वंडरलैंड' का अनुभव करना चाहते हैं, तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है। जनवरी में यहां भारी बर्फबारी होती है, जो इसे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के शौकीनों के लिए जन्नत बना देती है। यहां की गोंडोला राइड आपको हिमालय के सुहाने नजारों से रूबरू कराएगी।
जैसलमेर, राजस्थान
(Picture Courtesy: Instagram)
कड़कड़ाती ठंड से बचकर अगर आप सुनहरी धूप का आनंद लेना चाहते हैं, तो जैसलमेर एकदम सही जगह है। जनवरी में यहां का तापमान दिन में बहुत सुखद होता है। आप सैम सैंड ड्यून्स में ऊंट की सवारी, डेजर्ट सफारी और कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। रात के समय लोक संगीत और तारों से भरे आसमान के नीचे रेगिस्तान का अनुभव यादगार बनता है।
कच्छ का रण, गुजरात
(Picture Courtesy: Instagram)
जनवरी में गुजरात का 'कच्छ का रण' अपनी पूरी खूबसूरती की सीमा पर होता है। यहां आयोजित होने वाला 'रण उत्सव' दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। मीलों तक फैला सफेद नमक का रेगिस्तान, खासतौर से पूर्णिमा की रात को, किसी दूसरी दुनिया जैसा अहसास कराता है। यहां आप स्थानीय हस्तशिल्प और लजीज गुजराती व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं।
औली, उत्तराखंड
(Picture Courtesy: Instagram)
उत्तराखंड का औली अपनी प्राकृतिक ढलानों और नंदा देवी पर्वत के शानदार नजारों के लिए मशहूर है। जनवरी में यह जगह पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। यहां की ठंडी हवाएं और शांति इसे कपल्स और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए खास बनाती है।
मुन्नार, केरल
(Picture Courtesy: Instagram)
अगर आपको पहाड़ों की बर्फ से ज्यादा हरियाली पसंद है, तो दक्षिण भारत का मुन्नार आपकी लिस्ट में होना चाहिए। जनवरी में यहां का मौसम हल्का ठंडा और बहुत साफ होता है। चाय के बागान, धुंध से ढकी पहाड़ियां और झरने आपकी यात्रा को सुकून भरा बना देंगे।
यात्रा के लिए कुछ जरूरी टिप्स
- उत्तर भारत के लिए- भारी ऊनी कपड़े, थर्मल वियर और बर्फ के लिए जूते साथ रखें।
- दक्षिण/पश्चिम भारत के लिए- हल्के स्वेटर या जैकेट काफी होंगे।
- बुकिंग- जनवरी पीक सीजन होता है, इसलिए होटल और फ्लाइट की बुकिंग पहले कर लें।
