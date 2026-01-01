गोवा को भूल जाएंगे आप, जब देखेंगे भारत के इन 5 सबसे शांत Beaches का नजारा; वेकेशन का मजा होगा दोगुना
भारत में गोवा जैसे भीड़भाड़ वाले समुद्र तटों से हटकर, कई शांत और खूबसूरत बीचेज हैं जहां सुकून के पल बिताए जा सकते हैं। इन जगहों का खूबसूरत नजारा और शा ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के बीचेज (Beaches) का नाम आते ही अक्सर लोगों के दिमान में गोवा या मुंबई के जुहू बीच की भीड़भाड़ और पार्टी वाले नजारे घूमने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस शोर-शराबे से दूर, लहरों की आवाज और शांति के बीच अपना समय बिताना चाहते हैं, तो भारत में ऐसे कई Beaches हैं, जहां आप सुकून भरे पल बिता सकते हैं।
तरकरली बीच, महाराष्ट्र
(Picture Courtesy: Instagram)
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित तरकरली अपनी सफेद रेत और साफ पानी के लिए जाना जाता है। यहां का पानी इतना साफ है कि आप काफी गहराई तक समुद्र के अंदर देख सकते हैं। अगर आप शांति के साथ थोड़ा रोमांच चाहते हैं, तो यहां स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यहां की होमस्टे कल्चर आपको स्थानीय कोंकणी मेहमाननवाजी का अहसास कराएगी।
राधा नगर बीच, अंडमान और निकोबार
(Picture Courtesy: Instagram)
हैवलॉक द्वीप पर स्थित इस बीच को एशिया के सबसे खूबसूरत तटों में गिना जाता है। इसके बावजूद, अपने विशाल तट के कारण यहां हमेशा शांति बनी रहती है। साफ नीला पानी और किनारे पर घने पेड़ों की कतार इसे फोटोग्राफी और शांति से किताब पढ़ने के लिए स्वर्ग बनाती है। यहां का सूर्यास्त आपकी जिंदगी के सबसे यादगार अनुभवों में से एक होगा।
मरारी बीच, केरल
(Picture Courtesy: Instagram)
एलेप्पी के बैकवाटर्स के करीब स्थित 'मरारी बीच' उन लोगों के लिए है जो दुनिया की चकाचौंध से पूरी तरह कटना चाहते हैं। यह कोई कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक शांत बीच है। नारियल के पेड़ों के बीच बने इको-फ्रेंडली रिसॉर्ट्स और आयुर्वेद मसाज यहां की थकान मिटाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं।
गोकर्ण बीच, कर्नाटक
(Picture Courtesy: Instagram)
गोकर्ण को अक्सर ‘बिना शोर-शराबे वाला गोवा’ कहा जाता है। यहां के कुडले बीच और हाफ मून बीच तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से यहां कैजुअल टूरिस्ट्स की भीड़ कम होती है। यह जगह योग, ध्यान और समुद्र के किनारे अकेले टहलने के लिए परफेक्ट है।
रुषिकोंडा बीच, आंध्र प्रदेश
(Picture Courtesy: Instagram)
विशाखापत्तनम के पास स्थित यह बीच अपनी सुनहरी रेत और साफ-सफाई के लिए 'ब्लू फ्लैग' सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुका है। शहर के करीब होने के बाद भी यह जगह बहुत शांत और व्यवस्थित है। शाम के समय यहां की ठंडी हवाएं और पहाड़ियों का नजारा मन को सुकून देता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।