न पासपोर्ट की झंझट न वीजा का टेंशन, सर्दियों में नेपाल की 5 जगहें दिला देंगी स्विट्जरलैंड की याद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंडी हवा, साफ आसमान और बर्फ से ढकी वादियां... सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। इन दिनों हर किसी की चाह होती है कि वह वादियों में कुछ सुकून के पल बिताएं। अगर आप भी ऐसी ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो नेपाल सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन है।

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में खूबसूरत व्यू, शांति माहौल और एडवेंचर का अनोखा मेल देखने को मिलता है। खास बात तो यह है कि सर्दियों में यहां भीड़ कम होती है और नजारे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आइए जानते हैं नेपाल की उन 5 जगहों के बारे में, जो सर्दी में घूमने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं।

पोखरा (Picture Credit - Canva) अगर आप नेपाल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पोखरा जरूर घूमकर आएं। इसे नेपाल का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है। सर्दियों में यहां का मौसम ठंडा लेकिन सुहावना रहता है। यहां पर आप फेवा झील के किनारे बैठकर बर्फ से ढकी वादियों का आनंद ले सकते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए पैराग्लाइडिंग और बोटिंग जैसी सुविधाएं भी यहां मौजूद हैं।

नगरकोट (Picture Credit - Canva) अगर आप शांत जगह पर नेचर के बीच समय बिताना चाहते हैं, तो नगरकोट एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। काठमांडू से कुछ दूरी पर स्थित यह हिल स्टेशन अपने खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि सर्दियों में यहां से माउंट एवरेस्ट समेत हिमालय की कई ऊंची चोटियों को भी देख सकते हैं। सुबह और शाम के समय का व्यू लोगों का मन मोह लेता है।

काठमांडू (Picture Credit - Canva) नेपाल की राजधानी काठमांडू सर्दियों में घूमने के लिए बेहद लोकेशन है। यह पर पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ और स्वयम्भूनाथ स्तूप जैसे धार्मिक स्थल भी हैं। सर्दियों में यहां त्योहारों और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका भी मिलता है, जो ट्रैवलिंग को और मजेदार बना देता है।