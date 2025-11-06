Language
    विंटर सीजन में घूमने के लिए परफेक्ट है महाबलेश्वर, खूबसूरती ऐसी कि वापस लौटने का नहीं करेगा मन

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    ठंड के दिनों में महाबलेश्वर की हरी-भरी वादियां, फॉग से ढके रास्ते और झरनों के गिरने की रुनझुन आवाज किसी जादुई एक्सपीरियंस से कम नहीं लगती। ये हिल स्टेशन न केवल आम लोगों के लिए बल्कि बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां वे सुकून और नेचर के बीच वक्त बिताना पसंद करते हैं। 

    सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है महाबलेश्वर (Picture Credit- Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड के सीजन में घूमने का अलग ही मजा होता है। आसमान में छाया हल्का कोहरा और हर तरफ हरियाली। अगर आप भी इस विंटर सीजन में ऐसी ही किसी जगह की तलाश में हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और हल्के रोमांच के लिए महाबलेश्वर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होगा। 

    महाराष्ट्र के सतारा जिले में बसा यह हिल स्टेशन न सिर्फ आम टूरिस्ट की फेवरेट प्लेस है, बल्कि कई बॉलीवुड स्टार्स की भी यह फेवरेट जगह है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों महाबलेश्वर की सैर इस मौसम में एक यादगार अनुभव बन जाती है-

    हरियाली और फॉग का दिलकश मेल

    ठंड के दौरान महाबलेश्वर की वादियां एक हरे कालीन से ढक जाती हैं। रास्तों पर मौजूद हल्की धुंध, चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवा मन को सुकून देती हैं। घाटियों से गुजरते बादलों को अपने सामने बहता देखना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता।

    mahabeleshwar (1)

    (Picture Credit- Instagram)

    बोटिंग और वेन्ना लेक का सौंदर्य

    वेन्ना लेक महाबलेश्वर की सबसे प्रमुख झील है, जो ठंड और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। यहां बोटिंग करते हुए झील की सतह पर गिरती ओस और आसपास की हरियाली एक मनमोहक दृश्य बनातीं हैं। झील के किनारे गरमागरम कॉर्न और स्ट्रॉबेरी विद क्रीम खाने का आनंद भी इस एक्सपीरियंस को और खास बना देता है।

    वॉटरफॉल्स और व्यू पॉइंट्स

    महाबलेश्वर के झरने, जैसे लिंगमाला और धॉबी वॉटरफॉल पूरे वेग से बहते हैं और रोमांच का एहसास कराते हैं। वहीं आर्थर सीट, बॉम्बे पॉइंट और एलफिंस्टन पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स से आप बादलों और घाटियों के सुंदर नजारों का आनंद ले सकते हैं।

    mahabeleshwar (2)

    (Picture Credit- Instagram)

    लोकल खाने का जायका

    महाबलेश्वर की स्ट्रीट फूड भी किसी ट्रीट से कम नहीं। ठंड में चटपटे पकोड़े, मसाला चाय, वड़ा पाव और ताजे फल खाने का आनंद ही अलग होता है। खासकर स्ट्रॉबेरी और चीकू जैसे फल यहां बहुत ताजे और स्वादिष्ट मिलते हैं।

    बॉलीवुड का फेवरेट डेस्टिनेशन

    महाबलेश्वर की खूबसूरती ने कई बॉलीवुड स्टार्स को अपनी ओर खींचा है। यहां की वादियों में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और स्टार्स अक्सर यहां छुट्टियां बिताने आते हैं।

    इसलिए हो सके तो इस विंटर सीजन, महाबलेश्वर की सैर जरूर करें और खुद महसूस करें वो सुकून और ताजगी, जो आपको शायद किसी और जगह पर मिले।

