विंटर सीजन में घूमने के लिए परफेक्ट है महाबलेश्वर, खूबसूरती ऐसी कि वापस लौटने का नहीं करेगा मन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड के सीजन में घूमने का अलग ही मजा होता है। आसमान में छाया हल्का कोहरा और हर तरफ हरियाली। अगर आप भी इस विंटर सीजन में ऐसी ही किसी जगह की तलाश में हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और हल्के रोमांच के लिए महाबलेश्वर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महाराष्ट्र के सतारा जिले में बसा यह हिल स्टेशन न सिर्फ आम टूरिस्ट की फेवरेट प्लेस है, बल्कि कई बॉलीवुड स्टार्स की भी यह फेवरेट जगह है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों महाबलेश्वर की सैर इस मौसम में एक यादगार अनुभव बन जाती है-

हरियाली और फॉग का दिलकश मेल ठंड के दौरान महाबलेश्वर की वादियां एक हरे कालीन से ढक जाती हैं। रास्तों पर मौजूद हल्की धुंध, चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवा मन को सुकून देती हैं। घाटियों से गुजरते बादलों को अपने सामने बहता देखना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता।

(Picture Credit- Instagram) बोटिंग और वेन्ना लेक का सौंदर्य वेन्ना लेक महाबलेश्वर की सबसे प्रमुख झील है, जो ठंड और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। यहां बोटिंग करते हुए झील की सतह पर गिरती ओस और आसपास की हरियाली एक मनमोहक दृश्य बनातीं हैं। झील के किनारे गरमागरम कॉर्न और स्ट्रॉबेरी विद क्रीम खाने का आनंद भी इस एक्सपीरियंस को और खास बना देता है।

वॉटरफॉल्स और व्यू पॉइंट्स महाबलेश्वर के झरने, जैसे लिंगमाला और धॉबी वॉटरफॉल पूरे वेग से बहते हैं और रोमांच का एहसास कराते हैं। वहीं आर्थर सीट, बॉम्बे पॉइंट और एलफिंस्टन पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स से आप बादलों और घाटियों के सुंदर नजारों का आनंद ले सकते हैं।