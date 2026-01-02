शिमला-मनाली नहीं, यह है भारत की सबसे ठंडी जगह, जहां जम जाती है दाढ़ी और पलकें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के आते ही देशभर में ठंड को लेकर खबरें छाने लगती हैं। कहीं दिल्ली में 5 डिग्री तापमान लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर करता है, तो कहीं शिमला व श्रीनगर में माइनस डिग्री और बर्फबारी सुर्खियां बनती है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और हिल स्टेशनों में पड़ने वाली ठंड के बावजूद ये देश की सबसे ठंडी जगहें नहीं हैं। आइए जानते हैं भारत की सबसे ठंडी जगह के बारे में।
द्रास है भारत की सबसे ठंडी जगह
बता दें कि भारत की सबसे ठंडी जगह लद्दाख का द्रास (Drass) है, जो कारगिल से करीब 64 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इलाका अपनी कड़ाके की सर्दी के लिए जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां का टेम्परेचर उस लेवल से भी नीचे चला जाता है, जिस पर आमतौर पर डीप फ्रीजर सेट किया जाता है।
यहां का तापमान कर देगा हैरान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्रास में हर साल सर्दियों के दौरान तापमान -20°C से -25°C के बीच रहता है। इतना ही नहीं, कई बार यह -40°C तक भी गिर जाता है। यहां सर्दियों में दाढ़ी और बालों पर बर्फ जम जाना आम बात मानी जाती है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई जमी हुई वादी
हाल ही में ट्रैवल इंफ्लुएंसर कनिष्क गुप्ता ने द्रास का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पूरा गांव बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया। हालांकि, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यहां का मौसम इतना सख्त है कि गीले कपड़े कुछ ही देर में जम सकते हैं।
कड़ी चुनौतियों के बाद भी आबाद है द्रास
खराब मौसम के बावजूद, द्रास पूरी तरह से आबाद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्रास की जनसंख्या लगभग 22 हजार है, जिसमें बाल्टिक और नार्डिक जनजातियां हैं।
कैसे पहुंचें द्रास?
द्रास पूरी तरह से अलग-थलग नहीं है। यह नेशनल हाईवे-1 के जरिए करगिल और श्रीनगर से जुड़ा है। हालांकि, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह सड़क बंद हो जाती है। अगर आप द्रास घूमने का सोच रहे हैं, तो श्रीनगर या लेह तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। फिर वहां से टैक्सी के जरिए द्रास पहुंचा जा सकता है। बता दें कि यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जो द्रास से करीब 386 किलोमीटर दूर है।
ठहरने और घूमने के ऑप्शन
भारत की सबसे ठंडी जगह होने के बावजूद द्रास में ठहरने की सुविधाएं खूब हैं। कई टूरिस्ट कारगिल में रुक कर एक दिन के लिए द्रास घूमने आते हैं। यहां गर्मियों और मानसून में भी तापमान 25°C से ऊपर नहीं जाता।
द्रास के आसपास घूमने के लिए कई जगहें हैं। इसमें जोजिला पास, द्रास वॉर मेमोरियल, द्रौपदी कुंड, मुश्को वैली, स्टैग्सबू और निंगूर मस्जिद शामिल हैं। अगर आप 1999 कारगिल युद्ध के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो ब्रिगेड वॉर गैलरी बेहतरीन ऑप्शन है।
