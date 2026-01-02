शिमला-मनाली नहीं, यह है भारत की सबसे ठंडी जगह, जहां जम जाती है दाढ़ी और पलकें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के आते ही देशभर में ठंड को लेकर खबरें छाने लगती हैं। कहीं दिल्ली में 5 डिग्री तापमान लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर करता है, तो कहीं शिमला व श्रीनगर में माइनस डिग्री और बर्फबारी सुर्खियां बनती है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और हिल स्टेशनों में पड़ने वाली ठंड के बावजूद ये देश की सबसे ठंडी जगहें नहीं हैं। आइए जानते हैं भारत की सबसे ठंडी जगह के बारे में।

(Picture Credit - Instagram) यहां का तापमान कर देगा हैरान रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्रास में हर साल सर्दियों के दौरान तापमान -20°C से -25°C के बीच रहता है। इतना ही नहीं, कई बार यह -40°C तक भी गिर जाता है। यहां सर्दियों में दाढ़ी और बालों पर बर्फ जम जाना आम बात मानी जाती है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई जमी हुई वादी हाल ही में ट्रैवल इंफ्लुएंसर कनिष्क गुप्ता ने द्रास का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पूरा गांव बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया। हालांकि, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यहां का मौसम इतना सख्त है कि गीले कपड़े कुछ ही देर में जम सकते हैं।

कड़ी चुनौतियों के बाद भी आबाद है द्रास खराब मौसम के बावजूद, द्रास पूरी तरह से आबाद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्रास की जनसंख्या लगभग 22 हजार है, जिसमें बाल्टिक और नार्डिक जनजातियां हैं। कैसे पहुंचें द्रास? द्रास पूरी तरह से अलग-थलग नहीं है। यह नेशनल हाईवे-1 के जरिए करगिल और श्रीनगर से जुड़ा है। हालांकि, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह सड़क बंद हो जाती है। अगर आप द्रास घूमने का सोच रहे हैं, तो श्रीनगर या लेह तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। फिर वहां से टैक्सी के जरिए द्रास पहुंचा जा सकता है। बता दें कि यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जो द्रास से करीब 386 किलोमीटर दूर है।