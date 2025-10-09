Language
    सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं ये 4 जगहें, खूबसूरती देखकर रह जाएंगे हैरान

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    सर्दी के मौसम में भारत की कई जगहों पर बर्फबारी होती है, जिससे नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। अगर आपने कभी स्नोफॉल नहीं देखा है, तो एक बार आपको जरूर किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए, जहां आप बर्फ देखने का आनंद ले सकें। आइए जानें भारत की ऐसी 4 जगहें, जहां स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं।   

    बर्फबारी देखने के लिए जन्नत हैं भारत की ये 4 जगहें (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड में बर्फबारी देखने की इच्छा तो हर किसी की होती है। इसके लिए लोग हिल स्टेशन्स पर घूमने का प्लान भी बनाते हैं, ताकि सफेद बर्फ से ढकी वादियां और बर्फबारी देखने का मजा लिया जा सके। अगर आप भी इस बार सर्दियों में स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो भारत की कुछ जगहें इसके लिए बेस्ट हैं। 

    आइए जानें 4 ऐसी ही खूबसूरत जगहों (Places to Witness Snowfall) के बारे में जहां आप बर्फबारी देख सकते हैं, प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कर सकते हैं और अपने दोस्तों या परिवार के साथ सुकून भरे पल बिता सकते हैं। 

    गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

    गुलमर्ग भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यहां दिसंबर से फरवरी तक भारी बर्फबारी होती है, जो पूरे इलाके को स्वर्ग जैसा बना देती है। गुलमर्ग में आप स्कीइंग, स्नो स्लेजिंग और केबल कार की सवारी का आनंद ले सकते हैं। घाटी में बर्फ से ढके पहाड़ और देवदार के पेड़ों का नजारा किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है।

    Gulmarg (5)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    मनाली, हिमाचल प्रदेश

    मनाली हिमाचल प्रदेश का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। यहां का शान्त वातावरण और ऊंचे-ऊंचे बर्फिले पहाड़ टूरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सोलंग वैली और रोहतांग पास जैसी जगहें स्नो फॉल और एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्वर्ग हैं। मनाली में आप बर्फ में कैम्पिंग का भी अनुभव ले सकते हैं।

    manali (4)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    तवांग, अरुणाचल प्रदेश

    तवांग, अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक ऐसी जगह है जहां बर्फबारी का नजारा बेहद शानदार होता है। यहां सर्दियों में पहाड़ और घाटियां बर्फ की मोटी परत से ढक जाती हैं। तवांग मठ, जो दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है, बर्फ में सफेद चादर ओढ़े हुए दिखता है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए बेहतरीन है।

    Twang

    (Picture Courtesy: Facebook)

    औली, उत्तराखंड

    औली में दिसंबर से मार्च तक बर्फबारी होती है। यहां का विशाल बर्फीला मैदान स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य कई रोमांचक एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। नंदा देवी और हिमालय के अन्य शिखरों का यहां से नजारा काफी अनोखा लगता है।

    Auli

    (Picture Courtesy: Instagram)

    प्लान बनाने के टिप्स

    • सर्दियों में ट्रैवल करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें।
    • गर्म कपड़े और स्नो बूट्स साथ ले जाएं, ताकि बर्फ पर चलने के लिए ग्रिप बन पाए।
    • होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले से कर लें, क्योंकि सर्दियों में ये जगहें पर्यटकों से भरी रहती हैं।