रोमन इतिहास से लेकर वर्ल्ड क्लास वाइन तक, जानिए मोसेल वैली की खासियत; यहीं बसा है ‘नॉर्थ का रोम’

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी की मोसेल वैली न सिर्फ यूरोप, बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर और ऐतिहासिक घाटियों में गिनी जाती है। यह घाटी मोसेल नदी के किनारे बसी है, जो फ्रांस से निकलकर लक्जमबर्ग होते हुए जर्मनी में प्रवेश करती है और आगे जाकर राइन नदी में मिल जाती है।

जर्मनी के राइनलैंड, पैलेटिनेट प्रांत में स्थित मोसेल वैली अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, हरे-भरे अंगूर के बागानों, प्राचीन किलों और शांत गांवों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहघाटी इतनी खूबसूरत है कि यहां का हर नजारा ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग से बाहर निकल आया हो।

सुंदरता की मिसाल है मोसेल घाटी मोसेल नदी पहाड़ियों के बीच से घूमते हुए तीखे मोड़ बनाती है, जिससे घाटी में बेहद मनमोहक नजारे दिखाई देते हैं। नदी के किनारे बसे छोटे-छोटे गांव, ढलानदार पहाड़ियां और उन पर फैले अंगूर के बागान इस क्षेत्र को खास बनाते हैं। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमी, इतिहास में रुचि रखने वाले और सुकून की तलाश में निकले सैलानी बड़ी संख्या में यहां आते हैं।

(Picture Courtesy: Instagram) मोसेल वैली का ऐतिहासिक महत्व मोसेल वैली का इतिहास रोमन काल से जुड़ा हुआ है। उस समय मोसेल नदी एक अहम व्यापारिक मार्ग हुआ करती थी। घाटी का सबसे मशहूर शहर ट्रियर है, जिसे ‘नॉर्थ का रोम’ कहा जाता है। इस शहर की स्थापना पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन सम्राट ऑगस्टस ने की थी। ट्रियर आज भी अपने रोमन स्मारकों, पुराने स्नानागारों, थिएटर और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है।

(Picture Courtesy: Instagram) इमारतों में दिखती है इतिहास की झलक मध्यकाल में मोसेल वैली पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा रही। बाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र फ्रांसीसी शासन के अधीन आया। नेपोलियन बोनापार्ट के समय यहां कई प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव हुए, जिनका असर आज भी देखने को मिलता है। घाटी में फैले मध्यकालीन किले, पुराने चर्च और पत्थर के पुल इस समृद्ध इतिहास की कहानी कहते हैं। इनमें रीच्सबर्ग कोचेम किला सबसे मशहूर है, जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर पूरी घाटी का शानदार नजारा पेश करता है।

अंगूर की खेती और वाइन कल्चर मोसेल वैली को दुनिया के बेहतरीन वाइन क्षेत्रों में गिना जाता है। यह जर्मनी की वाइन कल्चर का मुख्य केंद्र है। यहां की रिस्लिंग वाइन पूरी दुनिया में मशहूर है। ढलानदार पहाड़ियों पर स्लेट पत्थर से भरपूर मिट्टी अंगूरों को खास स्वाद देती है, जिससे यहां की वाइन अलग पहचान बनाती है। हर साल यहां कई वाइन फेस्टिवल आयोजित होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं।