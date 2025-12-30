Language
    फिल्म 'धुरंधर' से चर्चा में आया 'Burger Kid', क्या आप जानते हैं इस वायरल शब्द का असली मतलब?

    By Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    अगर आपने हाल ही में आई धुरंधर मूवी देखी है, तो आपने उसमें बर्गर किड (Burger Kid) वाला डायलॉग जरूर सुना होगा। यह एक पाकिस्तानी स्लैंग है, जो अब पूरे दक ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्या है 'बर्गर किड' का मतलब? (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में आई फिल्म धुरंधर में एक डायलॉग के जरिए 'Burger Kid' शब्द सुनने को मिला (What is Burger Kid), जिसने दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ा दी। यह टर्म भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक परत छिपी है। 

    जी हां, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला यह शब्द आज सिर्फ एक कैरेक्टर टाइप नहीं, बल्कि क्लास डिवाइड और लाइफस्टाइल गैप पर तंज भी बन चुका है। आइए जानें इस शब्द का इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया जाता (Meaning of Burger Kid)।

    क्या होता है ‘Burger Kid’?

    ‘Burger Kid’ शब्द मूल रूप से पाकिस्तानी स्लैंग है, लेकिन अब यह पूरे दक्षिण एशिया में समझा जाने लगा है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे अमीर, एलीट और वेस्टर्नाइज्ड युवाओं के लिए किया जाता है, जो अपनी स्थानीय संस्कृति से कटे हुए माने जाते हैं और जिनकी लाइफस्टाइल ज्यादा तर पश्चिमी देशों से प्रभावित होती है। 'बर्गर' यहां सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, विदेशी स्वाद, ब्रांड्स और सोच का।

    इस टर्म की तुलना अक्सर पारंपरिक लोकल स्ट्रीट फूड जैसे बन कबाब से की जाती है। यानी एक तरफ देसी, जमीन से जुड़ा जीवन और दूसरी तरफ विदेशी, ग्लैमरस और लग्जरी से भरी दुनिया। इसी कॉन्ट्रास्ट से ‘Burger Kid’ शब्द जन्मा है।

    Burger Kid (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    Burger Kids की खास पहचान क्या है?

    ऐसे बच्चों की कुछ खास खूबियां या कहें विशेषताएं मानी जाती हैं-

    • वेस्टर्न लाइफस्टाइल- Burger Kids अक्सर इंटरनेशनल ब्रांड्स, कैफे कल्चर, फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड और इंटरनेशनल म्यूजिक को ज्यादा पसंद करते हैं। देसी फिल्मों या लोकल कल्चर से उनका जुड़ाव कम दिखाया जाता है।
    • एलीट बैकग्राउंड- ये आमतौर पर महंगे प्राइवेट स्कूल या इंटरनेशनल बोर्ड्स में पढ़े होते हैं। फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, कभी-कभी विदेशी एक्सेंट के साथ, इनकी पहचान मानी जाती है।
    • भाषा का मिक्स- इनकी बातचीत में इंग्लिश और उर्दू/हिंदी का अजीब-सा मिक्स होता है, जिसे अक्सर लोग मजाक में “हिंग्लिश ओवरडोज” भी कह देते हैं।
    • ग्राउंड रियलिटी से दूरी- Burger Kids का एक फीचर यह भी माना जाता है कि वे आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों, जैसे- महंगाई, नौकरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, से अनजान होते हैं। उन्हें “soft”, “spoiled” या “entitled” कहा जाता है।
    • सोशल मीडिया और इमेज कॉन्शसनेस- इनकी दुनिया इंस्टाग्राम, ब्रांडेड कपड़ों, ट्रैवल व्लॉग्स और परफेक्ट लाइफस्टाइल पोस्ट्स के इर्द-गिर्द घूमती है।
    Burger kid
     
    (AI Generated Image)

    मजाक या सोशल कमेंट्री?

    हालांकि, ‘Burger Kid’ शब्द अक्सर तंज या मजाक के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके पीछे गहरी सामाजिक टिप्पणी छिपी है। यह अमीरी-गरीबी, देसी-विदेशी सोच और क्लास डिवाइड को उजागर करता है। दिलचस्प बात यह है कि कई युवा आज इस लेबल को मजाक में अपनाने भी लगे हैं।