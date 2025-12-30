फिल्म ‘धुरंधर’ से चर्चा में आया ‘Burger Kid’, क्या आप जानते हैं इस वायरल शब्द का असली मतलब?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में आई फिल्म धुरंधर में एक डायलॉग के जरिए 'Burger Kid' शब्द सुनने को मिला (What is Burger Kid), जिसने दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ा दी। यह टर्म भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक परत छिपी है।

जी हां, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला यह शब्द आज सिर्फ एक कैरेक्टर टाइप नहीं, बल्कि क्लास डिवाइड और लाइफस्टाइल गैप पर तंज भी बन चुका है। आइए जानें इस शब्द का इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया जाता (Meaning of Burger Kid)।

क्या होता है ‘Burger Kid’? ‘Burger Kid’ शब्द मूल रूप से पाकिस्तानी स्लैंग है, लेकिन अब यह पूरे दक्षिण एशिया में समझा जाने लगा है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे अमीर, एलीट और वेस्टर्नाइज्ड युवाओं के लिए किया जाता है, जो अपनी स्थानीय संस्कृति से कटे हुए माने जाते हैं और जिनकी लाइफस्टाइल ज्यादा तर पश्चिमी देशों से प्रभावित होती है। 'बर्गर' यहां सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, विदेशी स्वाद, ब्रांड्स और सोच का।

इस टर्म की तुलना अक्सर पारंपरिक लोकल स्ट्रीट फूड जैसे बन कबाब से की जाती है। यानी एक तरफ देसी, जमीन से जुड़ा जीवन और दूसरी तरफ विदेशी, ग्लैमरस और लग्जरी से भरी दुनिया। इसी कॉन्ट्रास्ट से ‘Burger Kid’ शब्द जन्मा है।