जुबां पर चढ़ा 'Dhurandhar' का अरबी गाना, लेकिन क्या आप जानते हैं 'FA9LA' का असली मतलब?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चारों तरफ इन दिनों रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर की धूम मची हुई है। पाकिस्तानी गैंगवॉर पर आधारित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो जमकर कमाई कर ही रही है, साथ ही लोगों को भी खूब पसंद आ रही है। फिल्म की कहानी और दमदार एक्शन के अलावा लोगों को फिल्म का एक गाना भी बेहद पसंद आ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म के वायरल एंट्री सॉन्ग 'FA9LA' की, जो इन दिनों लोगों की सोशल मीडिया फीड से लेकर लोगों की जुबां तक पर चढ़ा हुआ है। अरबी भाषा में लिखा यह गाना भले ही लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन इसके लिरिक्स शायद की किसी को समझ आ रहे होंगे। जिसे जो सुनाई दे रहा है, वह इस गाने को उसी तरह गा रहे हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे इस वायरल सॉन्ग की एक-एक लाइन का मतलब-