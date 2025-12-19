जुबां पर चढ़ा 'Dhurandhar' का अरबी गाना, लेकिन क्या आप जानते हैं 'FA9LA' का असली मतलब?
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चारों तरफ इन दिनों रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर की धूम मची हुई है। पाकिस्तानी गैंगवॉर पर आधारित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो जमकर कमाई कर ही रही है, साथ ही लोगों को भी खूब पसंद आ रही है। फिल्म की कहानी और दमदार एक्शन के अलावा लोगों को फिल्म का एक गाना भी बेहद पसंद आ रहा है।
जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म के वायरल एंट्री सॉन्ग 'FA9LA' की, जो इन दिनों लोगों की सोशल मीडिया फीड से लेकर लोगों की जुबां तक पर चढ़ा हुआ है। अरबी भाषा में लिखा यह गाना भले ही लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन इसके लिरिक्स शायद की किसी को समझ आ रहे होंगे। जिसे जो सुनाई दे रहा है, वह इस गाने को उसी तरह गा रहे हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे इस वायरल सॉन्ग की एक-एक लाइन का मतलब-
क्या है FA9LA शब्द का मतलब?
इस वायरल एंट्री सॉन्ग का गाने का नाम FA9LA रखा गया है, जो बहरीन का ओरिजिनल ट्रैक है, जिसे साल 2025 में रैपर फ्लिपराची ने रिलीज किया था। यह गाना हिप-हॉप और ट्रेडिशनल खलीजी बीट्स के फ्यूजन वाले इस गाने को डीजे आउटलॉ ने कंपोज किया है। गाने का टाइटल ‘FA9LA’ है, जो अरबी अल्फाबेट ‘अरेबिजी’ से आया है। इस शब्द में ‘9’ अरबी के ‘स’ साउंड (साद) को रिप्रेजेंट करता है और इसलिए इसे फासला पढ़ा जाता है।
‘फसला’ का मतलब है ‘फन टाइम’ या ‘पार्टी’ यानी मस्ती और सेलिब्रेशन का मूड होता है और फिल्म जब अक्षय खन्ना पर यह गाना फिल्माया गया, तब सभी जश्न मनाते नजर आ रहे थे।
क्या हैं गाने के बोल
याखी दूस दूस 3इंदी खोश फासला
याखी तफूज तफूज वल्लाह खोश रकसा
3इंदी लक रकसा कविया या अल-हबीब
इस्महा सबूहा खतभा नसीब
मिद यदक जिन्क ब्ता3तिहा कफ
वा हेज जितफिक 7ईल खल्लिक शदीद
गाने का हिंदी मतलब
भाई, जमकर नाचो, मैं खूब मस्ती करने के मूड में हूं।
भाई, हटो, भगवान की कसम, आओ एक बेहतरीन डांस करते हैं।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार डांस स्टेप है, मेरे दोस्त।
इसका नाम सबूहा है, इसे किस्मत ने तुम्हारे लिए ही लिखा है।
अपना हाथ ऊपर करो और ताल से ताल मिलाओ।
अपने कंधे जोरों से हिलाओ, मजबूत बने रहो।
