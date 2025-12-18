Yami Gautam ने शेयर किया FA9LA Dance का विनर, शेयर किया खूबसूरत वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ऑडियंस के बीच जबरदस्त हिट साबित हुई है। फिल्म से जुड़े कई ट्रेंड सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जहां एक तरफ जासूसी से जुड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, वहीं वायरल हो रहे गाने 'FA9LA' के बारे में भी सबको पता है। अब धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी भी इसमें शामिल हो गई हैं।

यामी ने एक्स पर एक वीडियो रि-शेयर किया है जिसे एक फैन ने बनाया है। ये हिट ट्रैक FA9LA का गाना है जिसमें एक पिता बेटी के जन्म के बाद अक्षय खन्ना के वायरल गाने पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है।