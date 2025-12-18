Yami Gautam ने शेयर किया FA9LA Dance का विनर, शेयर किया खूबसूरत वीडियो
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' हिट साबित हुई है। इसका गाना 'FA9LA' सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हाल ही में, डायरेक्टर आ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ऑडियंस के बीच जबरदस्त हिट साबित हुई है। फिल्म से जुड़े कई ट्रेंड सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जहां एक तरफ जासूसी से जुड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, वहीं वायरल हो रहे गाने 'FA9LA' के बारे में भी सबको पता है। अब धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी भी इसमें शामिल हो गई हैं।
यामी ने एक्स पर एक वीडियो रि-शेयर किया है जिसे एक फैन ने बनाया है। ये हिट ट्रैक FA9LA का गाना है जिसमें एक पिता बेटी के जन्म के बाद अक्षय खन्ना के वायरल गाने पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है।
बेटी के होने पर मनाई खुशियां
वीडियो की शुरुआत अस्पताल के एक कमरे से होती है, जहां एक महिला, जो नर्स या अटेंडेंट रही होगी नवजात बच्ची को गोद में लेकर नाचती हुई दिखाई दे रही है। जल्द ही, कैमरा बाहर की ओर मुड़ता है और एक भावुक सीन कैमरे में कैद होता है। इसमें एक पिता के चेहरे पर सच्ची खुशी झलकती है, जब वह अपनी नन्ही बेटी को पहली बार देखता है। वह 'FA9LA' के वायरल मूव्स करते हुए बेटी को गोद में लेता है।
ओरिजनल पोस्ट में इसे शेयर करते हुए, "ट्रेंड का विनर" कहा गया। यामी ने पोस्ट देखने के तुरंत बाद सहमति जताते हुए जवाब दिया, "बिल्कुल यही विजेता है।"
Hands down, winner 🙏🏻❤️ https://t.co/24M9fEfbyN— Yami Gautam Dhar (@yamigautam) December 17, 2025
लोगों ने कमेंट्स में की तारीफ
पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, “वही बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन भाव बिलकुल अलग। फिर भी विजेता। छोटे बेबी की एंट्री जबरदस्त है।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “आखिरकार सब कुछ शांत हो गया, सब खुश हैं, हालांकि कुछ लोग खुश नहीं भी होंगे, लेकिन हर भारतीय की जीत हुई। यार, इस ट्रेंड ने सचमुच देशद्रोहियों को जला दिया और देशप्रेमियों को एकजुट कर दिया।” एक कमेंट में लिखा था, “सबके चेहरे मुस्कान से खिल उठे।” एक और यूजर ने कहा, “आखिर इंसान को चाहिए क्या? उसकी मुस्कान तो देखो।”
धुरंधर फिल्म के FA9LA गाने में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत अपनी कार से उतरकर जश्न में शामिल होता है और नाचने लगता है। इस छोटे से दृश्य ने काफी ध्यान आकर्षित किया है।
कृपया धैर्य रखें।