    Dhurandhar को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर आगबबूला हुए 'मालिक मोहम्मद आलम', कहा-दिमाग पर चश्मा लगा...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:18 AM (IST)

    धुरंधर में सिर्फ बड़े सितारे ही नजर नहीं आए, बल्कि इस फिल्म में 5 टीवी सितारों को बिग स्क्रीन पर अपनी कला दिखाने का मौका भी मिला। बीते काफी दिनों से धु ...और पढ़ें

    'धुरंधर' के एक्टर ने फिल्म पर टिप्पणी करने वालों को दिया जवाब/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। ज्यादातर कॉमेडी भूमिकाओं में नजर आने वाले अभिनेता गौरव गेरा जब फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान में जूस की दुकान के मालिक मोहम्मद आलम के किरदार में दिखाई दिए, तो कई दर्शक उन्हें पहचान ही नहीं पाए। अब तक कॉमेडी के लिए पहचाने जाने वाले गौरव का यह अलग अंदाज दर्शकों के लिए चौंकाने वाला रहा। चार सौ करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी इस फिल्म की सफलता से गौरव बेहद खुश हैं।

    उनका कहना है कि उन्हें अपने काम की सराहना मिल रही है और इसके साथ ही नए काम के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। गौरव कहते हैं, 'लोग फिल्म देख रहे हैं, और यही किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। साथ ही उन्होंने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वालों को तगड़ा जवाब दिया है।

    ऐसे लोगों को यह फिल्म प्रोपेगेंडा ही लगेगी

    फिल्म को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर भी गौरव ने बात करते हुए कहा, 'रहमान डकैत को खौफ फैलाने के लिए जाना जाता था। फिल्म में जो दिखाया गया है, वो सही है। आज की पीढ़ी कंधार हाइजैक, संसद हमले के बारे में शायद ना जानती हो । इस फिल्म से लोगों को एक प्रोजेक्ट दे दिया है कि ढूंढो क्या हुआ था। जो दिमाग पर चश्मा लगाकर देखेंगे, उन्हें यह फिल्म प्रोपेगेंडा ही लगेगी। फिल्म की तरह देखें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।'

    [image] - 5608482

    खुद को देखकर बुड्ढा महसूस हुआ

    फिल्म के लिए गौरव को दाढी बढ़ाने के लिए कहा गया था। वह आगे कहते हैं, 'कई बार मन में आया की कह दूं कि नकली दाढ़ी लगा लेते हैं, लेकिन फिर कहा नहीं। पिछला पूरे साल दाढी में ही रहा। दूसरे काम नहीं ले पाया। सबसे दूरी बनाए रखता था कि कहीं कोई फोटो न खींच ले। खैर दाढी बढ़ाना बिल्कुल सही निर्णय था। पहली बार जब मैंने खुद को शीशे में देखा, तो बुड्ढा जैसा महसूस हुआ। मुझमें वह डर कभी नहीं रहा है कि कुछ दिन नहीं दिखूंगा तो क्या होगा। 25 साल से इंडस्ट्री में हूं। कई बार लोग मुझे भूले हैं। नया होता तो शायद ऐसा लगता।'

    [image] - 9500478

    ऑडिशन से मिला था रोल

    धुरंधर के आडिशन के लिए गौरव को कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन आया था। गौरव कहते हैं, 'मुझे एक भारी-भरकम सीन दिया गया था। मैं एक तरीके का काम करता आया हूं, उसमें मुझे खुफिया एजेंट के रोल में देखने के लिए मुकेश को धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में टाइपकास्टिंग होती है। मैं जो कर सकता हूं, उसकी कसर अपने वीडियो में निकाल लेता हूं। कई कलाकार हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में टाइपकास्टिंग को तोड़ा है, चाहे प्राण साहब हो या अमजद खान साहब, एक्टर को कुछ हटकर करने की जरूरत तो हमेशा महसूस होती है।

