Flipperachi ने बताया 'FA9LA' का सही उच्चारण, धुरंधर की सफलता से गदगद हुए रैपर
फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'FA9LA' सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन फैंस इसके सही उच्चारण को लेकर भ्रमित थे। अब, गाने के निर्माता बहरी ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) फिल्म का वायरल गाना 'FA9LA' किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह गाना सोशल मीडिया, म्यूजिक चार्ट्स और रील्स पर छा गया है और साल के सबसे चर्चित गानों में से एक बन गया है। फिल्म में रहमान दकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना ने इस गाने पर डांस किया और वायरल हो गए।
फैंस के दिमाग में है कंफ्यूजन
वीडियो वायरल हुआ और फैंस दीवाने हो गए। ट्रैक तो इतना ज्यादा वायरल हुआ लेकिन फैंस को गाने का टाइटल FA9LA ही बोलना नहीं आ रहा। इसको लेकर उनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है। पिछले कुछ हफ्तों से, प्रशंसकों ने अलग-अलग व्याख्याएं करते हुए कई सिद्धांत ऑनलाइन पेश किए हैं। अब, आखिरकार इस रहस्य का समाधान हो गया है।
खुद बहरीन सिंगर और रैपर Flipperachi ने बताया है कि इसे कैसे बोलना है। एनडीटीवी के आदित्य राज कौल के साथ एक इंटरव्यू में, इस गाने के रचयिता बहरीनी रैपर फ्लिपराची ने बताया कि FA9LA का सही उच्चारण 'फासला' है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar में डाले गए नए और रेट्रो गानों ने कैसे फिल्म में जोड़ी इंटेंसिटी, बढ़ गई दर्शकों की उत्सुकता
View this post on Instagram
रैपर को नहीं थी इसकी उम्मीद
फिल्म धुरंधर में इस गाने के शामिल होने के बारे में बात करते हुए, फ्लिपराची ने बताया कि यह इतना वायरल होगा ये कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, "मेकर्स मेरे पास आए और इसे चुना उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया।" रैपर ने कहा कि गाने की जबरदस्त सफलता, खासकर भारत में, देखकर वे पूरी तरह से हैरान रह गए। अरबी हिप-हॉप से प्रेरित यह गाना अचानक हजारों किलोमीटर दूर देश भर में सनसनी बन गया।
फ्लिपराची ने कहा, "सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना लोकप्रिय हो जाएगा। लोगों को गाने के बोल समझ नहीं आते, लेकिन धुन दमदार है और यह कमाल की बात है कि लोग इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।" वहीं मिडिल ईस्ट में धुरंधर के बैन होने से सिंगर अभी तक मूवी नहीं देख पाए हैं। Fliperachi ने फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।