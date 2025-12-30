Language
    क्या आपके टॉयलेट सीट के नीचे भी छिपा है खतरा? 3 कारण जो सांपों को आपके वॉशरूम तक खींच लाते हैं

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    यह लेख बताता है कि सांप टॉयलेट में क्यों आते हैं। वे आश्रय, भोजन की तलाश, नमी और गर्मी से बचने के लिए पाइपों में घुसते हैं। भारी बारिश भी उन्हें बाहर ...और पढ़ें

    आपके टॉयलेट में सांप क्यों आते हैं: जानें 3 मुख्य कारण और बचाव के उपाय (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे फोटोज और वीडियोज सामने आते हैं, जिसमें टॉयलेट कमोड के अंदर सांप नजर आता है। यही वजह है कि अक्सर वॉशरूम जाते समय मन में वही तस्वीर या वीडियो घूमती रहती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे टॉयलेट में सांप क्यों और कैसे आते हैं। 

    बाथरूम या टॉयलेट में छोटे-मोटे कीड़े-मकौड़े दिख जाना आम बात है, लेकिन अगर सामने कोई सांप हो, तो यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। आज इस आर्टिकल में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। आइए जानते हैं कैसे और क्या टॉयलेट में घुस आते हैं सांप- 

    टॉयलेट में क्यों दिखाई देते हैं सांप?

    सांप अक्सर जमीन के नीचे दबे पाइप्स में आश्रय खोजते हैं। खासकर खतरे या धूप से बचने की कोशिश कर रहे सांप के लिए यह एक अच्छी जगह साबित होते हैं। ये संकरे, अंधेरे और ज्यादातर शांत होते हैं और जमीन के ऊपर की गर्मी की तुलना में इन पाइप्स का तापमान काफी स्थिर रहता है। 

    एक सांप किसी एक छेद से अंदर घुसकर बिना देखे काफी दूर तक जा सकता है। ऐसा ही कुछ टॉयलेट्स के पाइप्स के साथ होता है, जहां आश्रय लेने के लिए घुसे सांप अक्सर इनका एग्जिट ढूंढते हुए कमोड से बाहर आ जाते हैं। 

    क्या खाने की तलाश में आते हैं सांप?

    टॉयलेट में सांप के आने की वजहों में खाने की तलाश भी एक अहम भूमिका निभाती है। सीवर चूहों, मेंढकों, कीड़ों और अन्य छोटे जीवों का घर होता है। ये जानवर टूटे ढक्कनों और खुली नालियों से अंदर-बाहर आते-जाते रहते हैं। सांप आमतौर पर जगहों से ज्यादा किसी भी तरह की हलचल का पीछा करते हैं। 

    ऐसे में जमीन के नीचे रहने वाले जीवों का शिकार करने वाले सांप को नहीं पता होता कि पाइप कहां जाता है। वह तब तक आगे बढ़ता रहता है, जब तक उस पाइप का अंत न आ जाए और कभी-कभी यह एंड एक टॉयलेट बाउल होता है, जो चौड़ा और पानी से भरा होता है।

    क्या पानी और नमी से कोई फर्क पड़ता है?

    टॉयलेट सीट से जुड़े पाइप्स साल भर नम रहते हैं, खासकर सूखे या गर्म मौसम में। इनमें लगातार पानी बहते रहने की वजह से यह अंदर से ठंडे होते हैं। ऐसे में लू चलने या बहुत तेज गर्मी पड़ने पर सांप अक्सर जमीन के नीचे मौजूद इन पाइप्स में राहत पाने की कोशिश करते हैं, जो सीधे तौर पर टॉयलेट बाउल से जुड़े होते हैं।

    भारी बारिश भी है एक वजह

    टॉयलेट सीट में सांप आने की एक बड़ी वजह भारी बारिश या बाढ़ भी है। जब भारी बारिश नालियों को बहुत ज्यादा भर देती है, तो पहले से अंदर मौजूद सांपों को बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नीचे रहना खतरनाक हो जाता है। ऐसे में ऊपर की ओर जाने का ही रास्ता बचता है। 

    घरों में कैसे कम करें सांप आने का खतरा? 

    घरों में सांप आने से रोकने के लिए कुछ सरल उपाय मददगार हो सकते हैं। नालियों को ढककर रखना, घरों के आसपास चूहों को कम करना और पानी के पाइपों को ठीक से रखना, ये सभी खतरे को कम करने में मददगार होते हैं। साथ ही वन-वे वॉल्व पाइप्स से पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। 