Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या सपने में सांप का दिखना है खतरे की घंटी, जानें इस बारे में क्या कहता है स्वप्न शास्त्र

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    कई लोगों को सपने में सांप दिखाई देता है, जिसके कारण वह डर जाते हैं। सपने में सांप को देखना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है क ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में सांप देखने का मतलब

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोते समय तरह-तरह के सपने आना एक आम बात है। स्वप्न शास्त्र में यह माना गया है कि हर सपने के पीछे एक खास अर्थ छिपा होता है, जो जीवन में आने वाले बदलावों की तरफ इशारा करता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के सपने में सांप आता है, तो उसे यह एक अशुभ सपना लग सकता है। चलिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि इस तरह के सपनों के पीछे क्या संकेत छिपा होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुशियों का संकेत हैं ये सपने 

    स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में रंग-बिरंगे सांप दिखाई देते हैं, तो य शुभ सपना होता है। स्वप्न शास्त्र में इस सपने का अर्थ माना गया है कि आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं।

    snake i

    दूर होंगी सभी परेशानियां

    अगर किसी व्यक्ति को सपने में दिखाई देता है कि वह सांप पकड़ रहा है, तो स्वप्न शास्त्र में इसे भी एक शुभ सपने के तौर पर देखा जाता है। स्वप्न शास्त्र में इस सपने का अर्थ माना गया है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ हो सकता है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही दूर हो सकती हैं।

    snake in dream ग

    दो सांप आने का मतलब

    स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में एक साथ दो सांप दिखाई देते हैं, तो यह भी एक शुभ सपने के तौर पर देखा जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। इस तरह का सपना तब भी आ सकता है जब किसी व्यक्ति के मन में किसी बात को लेकर उलझन चल रही हो।

    हरे रंग का सांप दिखने का अर्थ

    अगर किसी व्यक्ति को सपने में पेड़ के ऊपर हरे रंग का सांप दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपको कहीं से अचनाक धन मिल सकता है। वहीं अगर आप सपने में सांप को पकड़कर उसके दांत तोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको शत्रुओं पर विजय मिल सकती है।

    snake in Dream AI

    (AI Generated Image)

    यह भी पढ़ें - Swapna Shastra: अमीर बनने से पहले दिखते हैं 5 सपने, धन से भर सकती है आपकी तिजोरी

    यह भी पढ़ें - Dream Astrology: नए साल के दिन इन सपनों को देखने से मिलते हैं खास संकेत, वर्ष 2026 होगा खुशियों से भरा

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।