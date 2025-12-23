क्या सपने में सांप का दिखना है खतरे की घंटी, जानें इस बारे में क्या कहता है स्वप्न शास्त्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोते समय तरह-तरह के सपने आना एक आम बात है। स्वप्न शास्त्र में यह माना गया है कि हर सपने के पीछे एक खास अर्थ छिपा होता है, जो जीवन में आने वाले बदलावों की तरफ इशारा करता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के सपने में सांप आता है, तो उसे यह एक अशुभ सपना लग सकता है। चलिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि इस तरह के सपनों के पीछे क्या संकेत छिपा होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खुशियों का संकेत हैं ये सपने स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में रंग-बिरंगे सांप दिखाई देते हैं, तो य शुभ सपना होता है। स्वप्न शास्त्र में इस सपने का अर्थ माना गया है कि आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं।

दूर होंगी सभी परेशानियां अगर किसी व्यक्ति को सपने में दिखाई देता है कि वह सांप पकड़ रहा है, तो स्वप्न शास्त्र में इसे भी एक शुभ सपने के तौर पर देखा जाता है। स्वप्न शास्त्र में इस सपने का अर्थ माना गया है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ हो सकता है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही दूर हो सकती हैं।

दो सांप आने का मतलब स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में एक साथ दो सांप दिखाई देते हैं, तो यह भी एक शुभ सपने के तौर पर देखा जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। इस तरह का सपना तब भी आ सकता है जब किसी व्यक्ति के मन में किसी बात को लेकर उलझन चल रही हो।