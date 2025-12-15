Language
    Dream Astrology: नए साल के दिन इन सपनों को देखने से मिलते हैं खास संकेत, वर्ष 2026 होगा खुशियों से भरा

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) के अनुसार, कुछ सपने सच साबित होते हैं, तो कुछ सपने जीवन में व्यक्ति को सतर्क होने का संकेत देते हैं। ऐसा माना जाता है ...और पढ़ें

    Dream Astrology: इन सपनों को देखने से चमक सकती आपकी किस्मत (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला नया साल (New Year 2026) खुशियों से भरा रहे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नए साल के दिन सपने में कुछ चीजों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों से मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है, जिन्हें देखने पर व्यक्ति का जीवन सुख-समृद्धि से भरा होने के संकेत प्राप्त होते हैं। साथ ही जीवन में आ रही बाधा से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि नए साल के दिन किन सपनों को देखने से कौन-से संकेत मिलते हैं।

    सपने में भगवान गणेश के दर्शन करना होता है शुभ

    स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में भगवान गणेश के दर्शन करना शुभ माना जाता है। अगर आपने यह सपना नए साल के दिन देखा है, तो इस सपने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलने के संकेत मिलते हैं। साथ ही भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मूषक पर सवार गणपति बप्पा के दर्शन करना उत्तम माना जाता है। इससे घर में गणपति बप्पा के आगमन का संकेत मिलते हैं।

    _Swapna Shastra (2)

    (Image Source: AI-Generated)

    सभी मनोकामनाएं हो सकती हैं पूरी

    अगर आपने नए साल के दिन सपने में मां दुर्गा को देखा है, तो इस सपने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर होने के संकेत प्राप्त होते हैं। साथ ही मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां दुर्गा की कृपा से मनचाही मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।

    भरे रहेंगे अन्न-धन के भंडार

    इसके अलावा नए साल के दिन मां लक्ष्मी को देखना शुभ माना जाता है। इस सपने को देखने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में हमेशा अन्न-धन के भंडार भरे रहते हैं।

    करियर में मिलेगी सफलता

    नए साल के दिन सपने में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत शुभ सपना माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, इस सपने को देखने से कोई बड़ी इच्छा जल्द पूरी हो सकती है और जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही करियर या शिक्षा में सफलता के योग बनते हैं। अगर आपने यह सपना देखा है, तो सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें और महादेव की पूजा-अर्चना करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।'

     