New Year 2026: अगले साल राहु और केतु करेंगे राशि परिवर्तन, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल यानी 2026 कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अगले साल कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन (2026 zodiac change) करेंगे। इसके साथ ही मायावी ग्रह राहु और केतु भी अपना स्थान बदलेंगे।

राहु और केतु के स्थान परिवर्तन से कई राशि के जातकों के जीवन में नया मोड़ आएगा। ये बदलाव कई जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। वहीं, कई राशि के जातकों के लिए परीक्षाओं से भरा रह सकता है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

राहु गोचर 2026 (Rahu Ketu transit) वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं। राहु एक राशि में डेढ़ साल तक रहते हैं। इसके बाद वक्री चाल चलकर राशि परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार मायावी ग्रह राहु डेढ़ साल के बाद वक्री चाल चलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे।

ज्योतिषियों की मानें तो मायावी ग्रह राहु 05 दिसंबर, 2026 को देर रात 10 बजकर 33 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। राहु के राशि परिवर्तन करने से कुंभ राशि के जातकों को मायावी ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी।