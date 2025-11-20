New Year 2026: अगले साल राहु और केतु करेंगे राशि परिवर्तन, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
साल 2026 में कई बड़े ग्रहों के साथ मायावी ग्रह राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। 5 दिसंबर, 2026 को राहु कुंभ से मकर में और केतु सिंह से कर्क राशि में गोचर करेंगे। यह बदलाव कई राशि के जातकों के जीवन में नया मोड़ लाएगा, कुछ के लिए शुभ तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल यानी 2026 कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अगले साल कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन (2026 zodiac change) करेंगे। इसके साथ ही मायावी ग्रह राहु और केतु भी अपना स्थान बदलेंगे।
राहु और केतु के स्थान परिवर्तन से कई राशि के जातकों के जीवन में नया मोड़ आएगा। ये बदलाव कई जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। वहीं, कई राशि के जातकों के लिए परीक्षाओं से भरा रह सकता है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-
राहु गोचर 2026 (Rahu Ketu transit)
वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं। राहु एक राशि में डेढ़ साल तक रहते हैं। इसके बाद वक्री चाल चलकर राशि परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार मायावी ग्रह राहु डेढ़ साल के बाद वक्री चाल चलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे।
ज्योतिषियों की मानें तो मायावी ग्रह राहु 05 दिसंबर, 2026 को देर रात 10 बजकर 33 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। राहु के राशि परिवर्तन करने से कुंभ राशि के जातकों को मायावी ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी।
केतु गोचर 2026
मायावी ग्रह केतु भी राहु की तरह एक राशि में डेढ़ साल तक रहते हैं। इसके बाद वक्री चाल चलकर राशि परिवर्तन करते हैं। वर्तमान समय में केतु सिंह राशि में विराजमान हैं। वहीं, अगले साल केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। इससे सिंह राशि के जातकों (Leo Aquarius astrology) को मायावी ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं, अन्य राशि के जातकों को भाव और ग्रहों की स्थिति के अनुसार लाभ मिल सकता है।
ज्योतिषियों की मानें तो राहु की तरह केतु भी 05 दिसंबर, 2026 को सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। इससे कई राशि के जातकों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।
यह भी पढ़ें- New Year 2026: नए साल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, सोने की तरह चमकेगी किस्मत
यह भी पढ़ें- Grah Gochar 2025 December: दिसंबर महीने में इन राशियों की बदलेगी तकदीर, मिलेंगे शुभ परिणाम
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।