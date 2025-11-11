Guru Gochar 2025: दिसंबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, सोने की तरह चमकेगी तकदीर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राशिफल के अनुसार दिसंबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। इस महीने में देवताओं के गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं और वक्री चाल चल रहे हैं। उल्टी चाल चलकर देवगुरु बृहस्पति दिसंबर महीने में राशि परिवर्तन करेंगे।

बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होंगे। इनमें तीन राशि के जातकों को विशेष आर्थिक लाभ (zodiac signs good fortune) मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो सोने की तरह किस्मत चमकेगी। सभी अधूरे काम बनने लगेंगे। इसके साथ ही मनचाही मुराद भी पूरी होगी। आइए, गुरु गोचर के बारे में सबकुछ जानते हैं-

गुरु गोचर 2025 (Guru Gochar December 2025) ज्योतिषियों की मानें तो देवगुरु बृहस्पति 05 दिसंबर को दोपहर 03 बजकर 38 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन बृहस्पति देव कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर (Jupiter Transit for Taurus) करेंगे। इस राशि में बृहस्पति देव 1 जून, 2026 तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 02 जून, 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान तीन राशि के जातकों के जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा।

कन्या राशि बृहस्पति देव की कृपा (Jupiter transit impact) कन्या राशि के जातकों पर बरसेगी। उनकी कृपा से आपमें सात्विक गुणों का विकास होगा। आप "सादा जीवन, उच्च विचार" थ्योरी पर काम करेंगे। आपकी रूचि ज्योतिष से लेकर शास्त्रों में बढ़ेगी। इसके लिए आप अध्ययन भी करेंगे। भूमि या भवन का सुख मिलेगा।

आसान शब्दों में कहें तो अपने लिए घर खरीद सकते हैं। ऐसा भी हो सकता

है कि घर बनाने के लिए आप भूमि खरीदें। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बिजनेस में लाभ हो सकता है। गाड़ी खरीदने का भी योग है। समाज में मान- सम्मान बढ़ेगा। धन कमाने में आप सफल होंगे। कई माध्यम से आपको धन लाभ होगा। माता-पिता की सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।