Guru Gochar 2025: गुरु गोचर से कुंभ राशि वालों को मानसिक तनाव से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे किस्मत के द्वार

    By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में गुरु देव का गोचर (Guru Gochar 2025) कुंभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस गोचर से पेशेवर जीवन में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि होगी। गुरु देव की दृष्टि द्वादश, द्वितीय और दशम भावों पर आर्थिक स्थिरता, करियर विकास और आत्मविकास में लाभ लाएगी।

    Guru Gochar 2025: बृहस्पति देव को कैसे प्रसन्न करें?

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुंभ राशि के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में गोचर स्वास्थ्य, अनुशासन और कार्यक्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। गुरु देव, ग्यारहवें और दूसरे भावों के स्वामी, षष्ठ भाव में विराजमान होकर कार्यस्थल की प्रोडक्टिविटी, वित्तीय सुरक्षा और सेवा-प्रधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे। द्वादश, द्वितीय और दशम भावों पर गुरु की दृष्टि जीवन के कई क्षेत्रों में वृद्धि और संतुलन सुनिश्चित करेगी।

    करियर

    षष्ठ भाव में गुरु देव का गोचर कुंभ जातकों के करियर के लिए लाभकारी है। कार्यस्थल पर चुनौतिया आ सकती हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि समाधान और वृद्धि सुनिश्चित करेगी। दशम भाव पर दृष्टि पेशेवर सफलता और मान्यता लाएगी, जबकि ग्यारहवें भाव पर दृष्टि नेटवर्किंग और सहयोग से लाभ का संकेत देगी। मेहनत और अनुशासन नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

    वित्त

    गुरु देव का कर्क राशि में गोचर कुंभ जातकों के वित्त पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। द्वितीय भाव के स्वामी के रूप में गुरु का प्रभाव स्थिर आय और वित्तीय योजना को बढ़ावा देगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि वित्तीय सुरक्षा मजबूत करेगी, दशम भाव पर दृष्टि करियर-आधारित लाभ लाएगी, और द्वादश भाव पर दृष्टि समझदारी से खर्च और आध्यात्मिक या धर्म कार्यों मे निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

    परिवार और रिश्ते

    गुरु देव का गोचर पारिवारिक जीवन में संतुलन और सहयोग लाएगा। षष्ठ भाव पर गुरु का प्रभाव पारिवारिक स्वास्थ्य और आपसी समझ को मजबूत करेगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि संवाद और सहयोग को बढ़ाएगी। द्वादश भाव पर दृष्टि आध्यात्मिक जुड़ाव और मानसिक शांति लाएगी, जबकि दशम भाव पर दृष्टि जीवन में जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मदद करेगी।

    स्वास्थ्य

    षष्ठ भाव में गुरु देव स्वास्थ्य और जीवनशैली में सुधार लाएंगे। यह गोचर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और अनुशासित दिनचर्या अपनाने में मदद करेगा। द्वादश भाव पर दृष्टि मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति में सहायक होगी। द्वितीय भाव पर दृष्टि ऊर्जा स्तर बढ़ाएगी, जबकि दशम भाव पर दृष्टि कार्य और जीवन के संतुलन के लिए प्रेरित करेगी।

    शिक्षा

    कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए गुरु का यह गोचर लाभकारी रहेगा। षष्ठ भाव पर दृष्टि अध्ययन में अनुशासन और समर्पण बढ़ाएगी। दशम भाव पर दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं और पेशेवर पाठ्यक्रमों में सफलता लाएगी। द्वितीय भाव पर दृष्टि याददाश्त और संवाद कौशल को मजबूत करेगी, जबकि द्वादश भाव पर दृष्टि आध्यात्मिक या दार्शनिक अध्ययन में लाभ देगी।

    सार

    18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में गुरु का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, कार्य और आध्यात्मिकता में विकास का समय होगा। अनुशासन और गुरु की दृष्टि को अपनाकर कुंभ जातक करियर, वित्त और संबंधों में स्थिरता का अनुभव करेंगे।

    उपाय

    • गुरुवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएँ।
    • गायों और जरूरतमंदों को भोजन दान करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, संपर्क करें: hello@astropatri.com