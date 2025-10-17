Guru Gochar 2025: गुरु गोचर से मीन राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में गुरु देव का गोचर(Guru Gochar 2025) मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ होगा। गुरु की दृष्टि नवम, ग्यारहवें और पहले भावों पर सौभाग्य, लाभ और आत्मविश्वास लाएगी, जिससे यह समय समृद्धि और विस्तार का होगा।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मीन राशि के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में गोचर विशेष रूप से शुभ है क्योंकि पंचम भाव में गुरु देव की स्थिति उन्हें बल देती है। मीन राशि के स्वामी होने के कारण (पहला और दसवां भाव) गुरु देव का पंचम भाव में गोचर रचनात्मक प्रयासों, प्रेम जीवन और अध्ययन में आशीर्वाद लाएगा। नवम, ग्यारहवें और पहले भावों पर गुरु की दृष्टि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में वृद्धि और नए अवसर लाएगी।
करियर
पंचम भाव में गुरु देव का गोचर मीन जातकों के करियर में नए अवसर खोलेगा। रचनात्मक उद्योग, शिक्षण या परामर्श कार्य करने वाले जातक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि (गुरु का अपना स्वामित्व) मान्यता लाएगी, जबकि ग्यारहवें भाव पर दृष्टि नेटवर्किंग और सहयोग से लाभ सुनिश्चित करेगी। यह समय जुनून-आधारित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है।
वित्त
कर्क राशि में गुरु का गोचर मीन जातकों के लिए वित्तीय रूप से सहायक रहेगा। पंचम भाव का स्थान सट्टेबाजी, निवेश और रचनात्मक या बौद्धिक कार्यों से आय को बढ़ावा देगा। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि सामाजिक संपर्कों के माध्यम से स्थिर वित्तीय वृद्धि सुनिश्चित करेगी। नवम भाव पर दृष्टि दीर्घकालीन निवेशों को प्रोत्साहित करेगी, जबकि पहले भाव पर दृष्टि संसाधनों का स्पष्ट प्रबंधन संभव बनाएगी।
परिवार और रिश्ते
गुरु देव का यह गोचर पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में वृद्धि लाएगा। विवाहित जोड़ों के लिए संतान के सुख के संकेत हैं, जबकि अविवाहित जातक नए रोमांटिक संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। नवम भाव पर दृष्टि पारिवारिक सौहार्द और बुजुर्गों के आशीर्वाद को बढ़ाएगी, ग्यारहवें भाव पर दृष्टि मित्रता और सामाजिक जुड़ाव को सुदृढ़ करेगी, और पहले भाव पर दृष्टि आकर्षण और सकारात्मकता बढ़ाकर संबंधों में तालमेल लाएगी।
स्वास्थ्य
कर्क राशि में गुरु का गोचर मीन जातकों के स्वास्थ्य के लिए सहायक रहेगा। पहले भाव पर दृष्टि जीवन शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाएगी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा। रचनात्मक गतिविधियों, शौक और ध्यान से तनाव कम होगा। नवम भाव पर दृष्टि आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी, जबकि ग्यारहवें भाव पर दृष्टि मित्रों के सहयोग से मानसिक शांति और संतुलन लाएगी।
शिक्षा
मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी होगा। पंचम भाव सीखने और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे अध्ययन में ध्यान और रचनात्मकता बढ़ेगी। नवम भाव पर दृष्टि उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और शोध में सहायता करेगी, ग्यारहवें भाव पर दृष्टि परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, और पहले भाव पर दृष्टि आत्मविश्वास बढ़ाएगी जिससे विद्यार्थी अकादमिक रूप से चमकेंगे।
सार
18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में गुरु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए परिवर्तनकारी और फलदायक समय होगा। रचनात्मकता, प्रेम, वित्त और शिक्षा में वृद्धि के साथ यह गोचर सम्पूर्ण सकारात्मकता लेकर आएगा। अनुशासन अपनाकर और गुरु देव की दिव्य दृष्टि से मार्गदर्शन लेकर मीन जातक अपने लिए नए अवसर खोल सकते हैं।
उपाय
- गुरुवार को सूर्य देव को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें।
- प्रतिदिन “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जाप करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, संपर्क करें: hello@astropatri.com
