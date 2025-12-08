Language
    Dream Astrology: धन की प्राप्ति से पहले मिलते हैं 4 शुभ संकेत, जॉब में मिलेगा प्रमोशन

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) के अनुसार, सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र में सपने से मिलने वाले संकेत के ...और पढ़ें

    Hero Image

    Sapne me maa lakshmi ko dekhna: इन सपनों को देखने से मिलते हैं शुभ संकेत (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Dream Astrology: सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र का विशेष महत्व है। स्वप्न शास्त्र में सपने से मिलने वाले संकेत का उल्लेख किया गया है। कुछ सपने सच साबित होते हैं, तो कुछ सपने व्यक्ति को जीवन में सतर्क होने का संकेत देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में मां लक्ष्मी, शिवलिंग के दर्शन करना और सपने में पैदल चलना शुभ माना जाता है। इन सपनों को देखने से व्यक्ति को अमीर बनने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि किन सपनों को देखने पर धनवान बनने के योग बनते हैं।

    Dream Astrology (11)

    (Image Source: AI-Generated)

    घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन

    स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में अशोक का पेड़ देखना शुभ माना जाता है। इस पेड़ को सपने में देखने से धन-समृद्धि, सुख-शांति और घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। अगर आपने भी सपने में अशोक का पेड़ देखा है, तो जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है।

    करियर में होगी तरक्की

    मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर आपने सपने में मां लक्ष्मी और शिवलिंग के दर्शन किए है, तो इस सपने से धन प्राप्ति के संकेत प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी मां के दर्शन करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और आप जल्द ही अमीर बन सकते हैं। साथ ही करियर में तरक्की हो सकती है।

    Dream Astrology (10)

    (Image Source: AI-Generated)

    नए काम की होगी शुरुआत

    इसके अलावा सपने में खुद को पैदल चलते हुए देखना भी उत्तम माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो इस सपने को देखने से आपको पदोन्नति मिल सकती है और बिजनेस में सफलता के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस सपने को देखने का अर्थ है कि आप जल्द ही धनवान बन सकते हैं।

    सभी दुख होंगे दूर

    स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में देवी-देवता या मंदिर को देखना भी शुभ माना जाता है। इस तरह के सपनों को देखने से जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है और धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। इसके अलावा घर में देवी-देवता का वास होता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।