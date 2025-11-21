Dream Astrology: सपने में बार-बार आ रहे हैं कीड़े-मकोड़े, तो क्या हो सकता है इनका मतलब?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि हर सपना भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ-न-कुछ संकेत देता है। हर सपने के अलग-अलग मायने होते हैं। अगर आपको भी बार-बार कनखजूरे या कॉकरोच आदि जैसे कीड़े-मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो स्वप्न शास्त्र में इन सपनों का एक खास मतलब बताया गया है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कनखजूरे का सपना अगर आपको भी सपने में बार-बार कनखजूरा दिखाई दे रहा है, तो यह सपना शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत दे सकता है। अगर आप सपने में खुद को कनखजूरे को मारते हुए खुद को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको किसी बड़े संकट से मुक्ति मिल सकती है।

वहीं अगर आप कनखजूरे को कान में घुसते हुए दिखते हैं, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि आपका किसी से विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। (Picture Credit: Freepik) सपने में कॉकरोच देखना सपने में कॉकरोच देखना शुभ नहीं माना गया। स्वप्न शास्त्र में इस सपने का अर्थ है कि आने वाले समय में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आर्थिक तंगी व धोखा आदि शामिल है। अगर आपको बार-बार कॉकरोच का सपना आ रहा है, तो ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि आप सतर्क रहें और किसी भी विवाद व बुरी संगति से दूर रहें।