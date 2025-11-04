Dream Astrology: सपने में दोस्त से हुई है लड़ाई, तो हो जाएं सतर्क, मिलते हैं ये संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सपने से शुभ-अशुभ संकेत मिलते हैं। कुछ सपने सपने जीवन में सतर्क होने के संकेत देते हैं, तो कुछ सपने शुभ जीवन में बदलाव के संकेत देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने (dream fight friend meaning) में दोस्त से लड़ाई करना शुभ नहीं माना जाता है।

यह सपने व्यक्ति को जीवन में सतर्क होने का संकेत (dream conflict symbolism) देते हैं। अगर आपने भी सपने में दोस्त से लड़ाई-झगड़ा किया है, तो ऐसे में आप समझ लें कि आपकी दोस्ती में दरार आ सकती है। आइए जानते हैं सपने में दोस्त से लड़ाई-झगड़ा करने का क्या अर्थ है।

सपने में दोस्त से लड़ाई करना

यदि कभी आपने सपने (Swapna Shastra fight dream) में किसी दोस्त से झगड़ते हुए देखा है, तो इस सपने को देखने पर सतर्क होना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में दोस्त से लड़ाई करने का अर्थ है कि आपका दोस्त किसी समस्या में है। इस सपने को देखने पर यह भी माना जाता है कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आपने दोस्त के साथ बैठकर बातचीत करें।



सपने में दोस्त से लड़ाई करने से यह भी संकेत मिलता है कि आपके अंदर कोई भावना दबी हुई है। अगर सपने में आपका दोस्त आप पर गुस्सा कर रहा है, तो आपकी आसपास की परिस्थितियों में कोई बदलाव आ सकते हैं।

सपने में दोस्त को रोते हुए देखना सपने में दोस्त को रोते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता है। इस सपने को देखने से यह संकेत मिलता है कि आपका दोस्त किसी समस्या का सामना कर रहा है, तो ऐसे में उसे जीवन में आपकी बेहद जरूरत है।

पार्टनर से लड़ाई करना

अगर आपने में सपने में पार्टनर से लड़ाई करते हुए देखा है, तो इस सपने का यह अर्थ है कि आप रिश्ते में किसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पार्टनर के संग बैठकर बातचीत करना लाभदायक होगा।