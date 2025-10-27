ड्राई क्लीन का झंझट खत्म! बिना धोए रजाई-कंबल की बदबू ऐसे करें दूर, बेहद कारगर हैं 5 तरीके
क्या आप भी सर्दियों से पहले रजाई-कंबल को ड्राई-क्लीन करवाने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आप ही के लिए ही है। यहां हम कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अलमारी या बक्से में रखे रजाई-कंबल की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही रजाई और कंबल निकल आते हैं। कई बार ये लंबे समय तक बक्से या अलमारी में बंद रहने के कारण एक अजीब-सी सीलन भरी या घुटी हुई बदबू देने लगते हैं। भारी होने के कारण इन्हें हर बार धोना या ड्राई क्लीन कराना एक बड़ा और महंगा काम होता है।
ऐसे में, आप परेशान न हों, क्योंकि ऐसे कई आसान घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप बिना पानी लगाए ही अपने रजाई-कंबल को ताजगी भरा और महकता हुआ बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 असरदार तरीके।
बेकिंग सोडा है बदबू का दुश्मन
बेकिंग सोडा एक कमाल का नेचुरल डियोडराइजर है, क्योंकि यह बदबू को सोख लेता है।
- अपनी रजाई या कंबल को किसी सपाट जगह पर फैला दें।
- अब इस पर बेकिंग सोडा अच्छी तरह से छिड़क दें।
- इसे करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें।
- समय पूरा होने पर, इसे किसी साफ ब्रश या वैक्यूम क्लीनर की मदद से अच्छी तरह झाड़ या साफ कर लें। यकीन मानिए, बेकिंग सोडा के साथ सारी बदबू गायब हो जाएगी।
धूप और खुली हवा का जादू
यह सबसे देसी और आसान तरीका है। धूप में हानिकारक बैक्टीरिया खत्म होते हैं और ताजी हवा नमी को दूर करती है।
- अपने कंबल या रजाई को किसी खुले और धूपदार स्थान पर फैला दें।
- इसे दोनों तरफ से पलट-पलटकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए धूप लगने दें।
- धूप लगने के बाद, आप किसी छड़ी या डंडे से इसे हल्के से थपथपा सकते हैं ताकि अंदर की जमा धूल निकल जाए।
- धूप लगाने से सीलन की बदबू तुरंत दूर हो जाती है और चीजें फ्रेश महसूस होती हैं।
सफेद सिरके का स्प्रे
सफेद सिरका एक बेहतरीन कीटाणुनाशक और बदबू हटाने वाला तत्व है। खास बात है कि इसकी अपनी महक हवा में उड़ जाती है।
- इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिला लें।
- इस मिश्रण को रजाई या कंबल पर हल्का-हल्का स्प्रे करें। ध्यान रहे कि कपड़ा बहुत ज्यादा गीला न हो।
- स्प्रे करने के बाद इसे कुछ देर के लिए धूप या खुली हवा में सूखने दें।
- सिरके की दुर्गंध मिनटों में गायब हो जाएगी और रजाई-कंबल एकदम फ्रेश हो जाएंगे।
कपूर की गोलियां या एसेंशियल ऑयल
- खुशबूदार चीजें बदबू को दूर भगाने में मदद करती हैं। इसलिए, कपूर की दो-तीन गोलियों को पीसकर किसी पतले कपड़े या रुमाल में बांध लें। इस पोटली को कुछ देर के लिए रजाई या कंबल के अंदर वाले कवर में रख दें।
- इसके अलावा, आप अपने पसंदीदा एसेंशियल ऑयल (जैसे लैवेंडर या लेमन) की कुछ बूंदें किसी रुमाल पर डालकर उसे कंबल के बीच में कुछ देर के लिए रख सकते हैं। यह तरीका बदबू को हटाकर एक अच्छी और मनमोहक खुशबू भर देगा।
धूल झाड़ना और कवर बदलना
कई बार बदबू कपड़े के ऊपर लगे धूल-मिट्टी और पुराने कवर की वजह से आती है।
- सबसे पहले रजाई या कंबल को किसी मोटे डंडे से हल्के-हल्के झाड़कर उसकी धूल बाहर निकालें।
- इसके बाद, उसका कवर तुरंत बदल दें। नया और साफ कवर लगाने से ही आपको ताजगी महसूस होगी।
- अगर आप इस्तेमाल के दौरान समय-समय पर सिर्फ कंबल का कवर भी बदलते रहेंगे, तो बदबू आने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
इन आसान तरीकों को अपनाकर आप बिना ड्राई क्लीन कराए भी अपनी रजाई और कंबल को हर बार इस्तेमाल के लिए एकदम साफ और स्मेल-फ्री रख सकते हैं। यह तरीका आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेगा।
