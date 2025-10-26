सूख गया है नींबू? टेंशन मत लीजिए! यहां बताए 7 तरीकों से करें इसका सही इस्तेमाल
अक्सर नींबू फ्रिज में पड़े-पड़े सूख जाते हैं और हम उन्हें खराब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नींबू आपके रोजमर्रा के कई कामों को आसान बना सकते हैं? जी हां, इन्हें बर्तनों और सिंक की सफाई, कपड़ों या अलमारी की बदबू दूर करने, कीट भगाने, नेचुरल एयर फ्रेशनर की तरह भी यूज किया जा सकता है। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर ऐसा होता है कि हम नींबू ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं और इस्तेमाल से पहले ही वे फ्रिज में पड़े-पड़े सूख जाते हैं। ऐसे में, हम सोचते हैं कि ये अब किसी काम के नहीं रहे और उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखे हुए नींबू भी बेहद उपयोगी होते हैं? इनमें मौजूद नेचुरल एसिड, खुशबू और तेल इन्हें घरेलू कामों के लिए उपयोगी बनाते हैं। आइए जानते हैं कि सूखे नींबू को कैसे लाएं काम में।
बर्तन और सिंक की सफाई में करें इस्तेमाल
सूखा नींबू एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है। इसे थोड़ा नमक लगाकर स्टील या तांबे के बर्तनों पर रगड़ें। यह जिद्दी दाग हटाने में मदद करता है और बर्तनों को चमकदार बनाता है। सिंक की सफाई के लिए भी यह बहुत उपयोगी है।
किचन में दुर्गंध मिटाने वाला फ्रेशन
सूखे नींबू को गैस चूल्हे या माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म करें। इससे इसमें से हल्की सी नींबू जैसी रिफ्रेशिंग खुशबू निकलती है, जो किचन की दुर्गंध को दूर करती है।
अलमारी और जूतों की बदबू हटाने के लिए
सूखे नींबू को छोटा काटकर किसी सूती कपड़े की पोटली में बांध लें और अलमारी या जूते रखने की जगह पर रखें। यह नमी और बदबू दोनों को सोख लेता है।
कीट और चींटियों को भगाने में सहायक
नींबू की गंध कई कीड़ों को नापसंद होती है। सूखे नींबू को दरवाजों के पास या रसोई के कोनों में रखने से कीड़े दूर रहते हैं।
बालों की देखभाल के लिए नींबू पाउडर
सूखे नींबू को पीसकर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को दही या एलोवेरा जेल में मिलाकर हेयर पैक बनाएं। यह स्कैल्प को डीटॉक्स करता है, डैंड्रफ कम करता है और बालों में नई जान और चमक लाता है।
नेचुरल एयर फ्रेशनर बनाएं
सूखे नींबू के टुकड़ों को दालचीनी, कपूर और लौंग के साथ एक जालीनुमा थैली में डालें और बाथरूम, कार या ड्रॉअर में रखें। यह धीमे-धीमे भीनी खुशबू देता रहेगा।
डेकोरेशन और क्राफ्ट में करें उपयोग
सूखे नींबू के स्लाइस को आप सूखाकर होम डेकोर के लिए वॉल पीस या पॉटपौरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक नेचुरल और सुंदर लुक देता है।
सूखा नींबू बेकार नहीं बल्कि बहुउपयोगी होता है। अगली बार जब आपके फ्रिज में कोई नींबू सूखा हुआ मिले, तो उसे फेंकने के बजाय इन स्मार्ट तरीकों से इस्तेमाल करें और प्रकृति के इस उपहार का पूरा लाभ उठाएं।
यह भी पढ़ें- डायबिटिक फुट का खतरा होगा कम! बस इन 6 Secret Hacks से रखें पैरों और सेहत का ख्याल
यह भी पढ़ें- नींबू के छिलकों से आसान हो जाएंगे घर के ये 5 मेहनत भरे काम, इन तरीकों से करें इसका इस्तेमाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।