सूख गया है नींबू? टेंशन मत लीजिए! यहां बताए 7 तरीकों से करें इसका सही इस्तेमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर ऐसा होता है कि हम नींबू ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं और इस्तेमाल से पहले ही वे फ्रिज में पड़े-पड़े सूख जाते हैं। ऐसे में, हम सोचते हैं कि ये अब किसी काम के नहीं रहे और उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखे हुए नींबू भी बेहद उपयोगी होते हैं? इनमें मौजूद नेचुरल एसिड, खुशबू और तेल इन्हें घरेलू कामों के लिए उपयोगी बनाते हैं। आइए जानते हैं कि सूखे नींबू को कैसे लाएं काम में।

बर्तन और सिंक की सफाई में करें इस्तेमाल सूखा नींबू एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है। इसे थोड़ा नमक लगाकर स्टील या तांबे के बर्तनों पर रगड़ें। यह जिद्दी दाग हटाने में मदद करता है और बर्तनों को चमकदार बनाता है। सिंक की सफाई के लिए भी यह बहुत उपयोगी है।