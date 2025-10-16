सर्दियों से पहले AC की सर्विस करवाएं या नहीं? ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज
देशभर में मौसम बदलने के साथ ही AC का इस्तेमाल कम हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, सीजन खत्म होने के तुरंत बाद AC की सर्विसिंग करवानी चाहिए। गर्मी में AC चलने से फिल्टर में धूल जम जाती है, जिससे बदबू और कूलिंग में कमी आती है। सर्दियों से पहले सर्विस करवाने से बेहतर कूलिंग मिलती है और बिजली की खपत कम होती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के कई इलाकों में महीने की शुरुआत से ही मौसम काफी बदल-सा गया है। कुछ लोगों ने तो अब तापमान में गिरावट के बाद एयर कंडीशनर का (AC) इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है। जबकि कुछ काफी कम वक्त के लिए ही अब AC का यूज कर रहे हैं। अक्टूबर में हल्की ठंड के साथ ही एसी की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सीजन खत्म होते ही AC की सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए या इसे अगले साल के लिए टाल देना सही रहेगा? आइए आज इसी बारे में एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं...
सीजन के बाद AC की सर्विसिंग क्यों जरूरी?
दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीजन एन्ड होने के तुरंत बाद एसी की सर्विसिंग करवाना बेस्ट है। इसका कारण यह है कि पूरे गर्मी के मौसम में एसी लगातार चलता है, जिससे उसके फिल्टर, कूलिंग कॉइल और ड्रेन पाइप में काफी ज्यादा धूल और गंदगी जमा हो जाती है।
ऐसे में अगर आप इस वक्त में सर्विस नहीं करवाते तो लंबे समय तक AC में धूल जमी रहेगी और इससे बदबू भी आ सकती है, कूलिंग कम हो सकती है और बिजली की खपत भी बढ़ सकती है। इसलिए सीजन एन्ड होने के बाद सर्विस करवाने से न केवल एसी की परफॉर्मेंस बनी रहती है, बल्कि अगले साल इसे ऑन करने पर किसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता।
सर्दियों से पहले AC सर्विस करवाने के फायदे
सर्दियों से पहले AC सर्विस करवाने से बाद में भी आपको बेहतर कूलिंग मिलेगी। इस बार गंदगी हट जाने से एसी की कूलिंग पावर बरकरार रहेगी। साथ ही साफ फिल्टर और कॉइल्स बेहतर एफिशिएंसी देते हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है।
वहीं, सर्विसिंग के दौरान अगर कोई छोटी समस्या आती है, तो वो भी उसी समय रहते पकड़ में आ जाती है और बड़े रिपेयर का खर्च बाद में नहीं होता। रेगुलर सर्विस से एसी की लाइफ बढ़ती है और लंबे टाइम तक बिना परेशानी काम करता है।
