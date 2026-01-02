Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वजन घटाने के लिए चीन में खुशी-खुशी 'कैदी' बन रहे लोग, Fat Prison में रोज 12 घंटे बहाना होता है पसीना

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:19 AM (IST)

    क्या आप वजन कम करने के लिए जेल जाने को तैयार होंगे? दरअसल, चीन में आजकल कुछ ऐसा ही चलन देखने को मिल रहा है। यहां ज्यादा वजन से परेशान लोग खुद अपनी मर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    वजन घटाने के लिए चीन में शुरू हुआ अजीबोगरीब ट्रेंड (Image Source: AI-Generated) 

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जेल का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन चीन में एक अजीबोगरीब चलन शुरू हुआ है जहां लोग खुद अपनी मर्जी से और अपनी जेब से पैसे भरकर जेल जा रहे हैं। इन्हें 'फैट प्रिजन' कहा जाता है। यहां आने वाले लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है- तेजी से वजन घटाना। हालांकि, यहां के नियम इतने सख्त हैं कि इसे किसी 'सजा' से कम नहीं माना जा सकता। बता दें, यहां चौबीसों घंटे कड़ा पहरा होता है और बाहर की दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weight loss camps China

    (Image Source: AI-Generated) 

    ऑस्ट्रेलियाई महिला ने दिखाई अंदर की दुनिया

    चीन के इन शिविरों की सच्चाई तब सामने आई जब 'eggeats' नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर ने वहां का अपना एक्सपीरिएंस इंस्टाग्राम पर शेयर किया। बता दें, 28 वर्षीय इस महिला ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे अपना जीवन ठहरा हुआ महसूस हो रहा था। इसके बाद वह चीन आ गई और फैट प्रिजन में शामिल हो गई। उसने बताया कि केवल दो हफ्तों के भीतर उसने वहां 4 किलो वजन कम कर लिया।

    सुबह 7:30 से शुरू होती है एक्सरसाइज

    इस 'फैट प्रिजन' में जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे अलार्म बजने के साथ होती है। सुबह 8 बजे सभी प्रतिभागियों का वजन किया जाता है। इसके बाद, सुबह 9:20 से 10:30 बजे तक एक कड़ी एरोबिक्स क्लास होती है। इतनी मेहनत के बाद, सुबह 11:15 बजे दिन की पहली मील मिलती है, जिसमें आमतौर पर चार अंडे, आधा टमाटर, ब्रेड का एक टुकड़ा और थोड़ा खीरा होता है।

    12 घंटे कसरत और कड़ा पहरा

    नाश्ते के बाद कार्डियो और वेट-लिफ्टिंग का दौर शुरू होता है। दोपहर 2:50 से 4 बजे तक वेट क्लास होती है, जिसके बाद लंच मिलता है। लंच के बाद लगभग दो घंटे की हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग और स्पिन क्लासेस होती हैं। दिन के आखिर में डिनर के बाद सोने से पहले फिर से वजन किया जाता है। कुल मिलाकर, कंटेस्टेंट्स को दिन में करीब 12 घंटे पसीना बहाना पड़ता है।

    तलाशी ऐसी कि बिस्किट भी नहीं ले जा सकते अंदर

    इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लोग लगभग $1,000 (लगभग 90 हजार रुपये) चुकाते हैं। इसमें क्लास, भोजन और रहने की व्यवस्था शामिल है, जहां एक कमरे में पांच बिस्तर लगे होते हैं। इसे 'जेल' इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह परिसर ऊंची बाड़ से घिरा है और गेट बंद रहते हैं ताकि कोई भाग न सके। किसी 'वाजिब' कारण के बिना बीच में छोड़ने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि प्रतिभागियों के सामान की तलाशी भी ली जाती है ताकि वे कोई हाई-कैलोरी स्नैक अंदर न छिपा सकें।

    यह भी पढ़ें- वजन कम करने के लिए रोटी छोड़ें या चावल? डायटीशियन ने बताया वेट लॉस और मेंटेनेंस का सही तरीका

    यह भी पढ़ें- एक किलो वजन घटाने के लिए कितने स्टेप्स चलना होगा? फिटनेस कोच ने बताया फैट बर्न करने का सही फॉर्मूला