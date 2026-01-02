वजन घटाने के लिए चीन में खुशी-खुशी 'कैदी' बन रहे लोग, Fat Prison में रोज 12 घंटे बहाना होता है पसीना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जेल का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन चीन में एक अजीबोगरीब चलन शुरू हुआ है जहां लोग खुद अपनी मर्जी से और अपनी जेब से पैसे भरकर जेल जा रहे हैं। इन्हें 'फैट प्रिजन' कहा जाता है। यहां आने वाले लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है- तेजी से वजन घटाना। हालांकि, यहां के नियम इतने सख्त हैं कि इसे किसी 'सजा' से कम नहीं माना जा सकता। बता दें, यहां चौबीसों घंटे कड़ा पहरा होता है और बाहर की दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाता है।

(Image Source: AI-Generated) ऑस्ट्रेलियाई महिला ने दिखाई अंदर की दुनिया चीन के इन शिविरों की सच्चाई तब सामने आई जब 'eggeats' नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर ने वहां का अपना एक्सपीरिएंस इंस्टाग्राम पर शेयर किया। बता दें, 28 वर्षीय इस महिला ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे अपना जीवन ठहरा हुआ महसूस हो रहा था। इसके बाद वह चीन आ गई और फैट प्रिजन में शामिल हो गई। उसने बताया कि केवल दो हफ्तों के भीतर उसने वहां 4 किलो वजन कम कर लिया।