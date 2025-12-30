वजन कम करने के लिए रोटी छोड़ें या चावल? डायटीशियन ने बताया वेट लॉस और मेंटेनेंस का सही तरीका
वजन कम करने और उसे बनाए रखने में अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ होमेश मंडावलिया बताते हैं कि वजन घटाने के लिए कैलोरी डेफिसिट जरूरी है, जबकि इसे ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वजन कम करने का मतलब है शरीर के कुल वजन को कम करना। ऐसा करने के लिए कैलोरी डेफिसिट की जरूरत होती है। वहीं, वजन को मेंटेन रखने का मतलब है कैलोरी लेना और उसी अनुपात में कैलोरी के खर्च को बनाए रखना। इसके लिए बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज दोनों जरूरी है।
अच्छी सेहत के कई सारे इंडीकेटर्स होते हैं जिसमें से वजन भी एक है। ज्यादातर लोगों का लक्ष्य वजन कम करने का ही होता है, लेकिन वजन कम करने के बाद उसे मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। वजन कम करने और उसे मेंटेन करने की पहेली सुलझा रहे हैं सीनियर डायटिशियन होमेश मंडावलिया, अरबिंदो हॉस्पिटल, इंदौर।
ये है कैलोरी का हिसाब-किताब
- अगर आपको रोजाना 2000 कैलोरी की जरूरत है। आप 500 कैलोरी कम खाते हैं और 500 कैलोरी एक्सरसाइज करके कम करते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा। इससे 1000 कैलोरी डिफिसिट होगा।
- अगर आप 2000 कैलोरी अपने खाने से लेते हैं और कोई डेफिसिट नहीं करते और ना ही एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करते हैं तो आपका वजन बैलेंस बना रहेगा।
इस तरह कर सकते हैं वजन कम
- वजन कम करने के लिए अपनी जरूरत से कम कैलोरी लेनी है (कैलोरी डेफिसिट) ताकि आपकी बॉडी जमा फैट का इस्तेमाल करे। इससे शरीर का कुल वजन कम होगा। इसमें फैट, वॉटर और मसल सब कम हो सकते हैं।
- क्रैश डाइट या ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज से भी वेट लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें मसल्स को भी नुकसान हो सकता है।
- अगर मसल्स कम होते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो सकता है और शरीर कम टोंड दिखता है। साथ ही स्किन भी लूज़ नजर आ सकती है।
ऐसे मेंटेन रख सकते हैं अपना वजन
यह वजन को एक तय स्तर पर बनाए रखने की प्रक्रिया होती है। इसमें भोजन से मिलने वाली कैलोरी और रोजाना की एक्टिविटीज से कम होने वाली कैलोरी में बैलेंस होना चाहिए।
अपना सकते हैं ये तरीके
- वजन कम करने के लिए प्रोटीन और फाइबर युक्त खाना ज्यादा से ज्यादा खाएं। कार्बोहाइड्रेट कम लें। फैट सामान्य मात्रा में ले सकते हैं।
- दिनभर में 4-5 बार थोड़ा-थोड़ा करके खाएं।
- डाइट में सब्जी और दालें ज्यादा लें। इससे भूख कम होगी और अनाज की जरूरत भी।
- पानी भी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, पेट अच्छी तरह साफ होगा।
- हर दिन कम से कम 30-45 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, जुम्बा या जिम।
- इससे बिना भूखे रहे भी आप महीनेभर में 3-4 किलो तक वजन कम कर सकते हैं।
इनसे बनाएं दूरी
- तली-भुनी चीजें
- बेकरी आइटम
- मिठाइयां
- कोल्ड ड्रिंक्स
- चॉकलेट
- आइसक्रीम
- देर रात खाना
- एक बार में ज्यादा मात्रा में खाना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।