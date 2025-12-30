वजन घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल तक, लोबिया की दाल के हैं कई फायदे; नोट कर लें बनाने का सही तरीका
प्रोटीन से भरपूर लोबिया दाल सेहत और स्वाद का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। शाकाहारियों के लिए यह प्रोटीन का शानदार सोर्स है, जिसे चावल या रोटी के साथ खाया जा ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की बिजी लाइफ में हेल्दी और टेस्टी खाना बनाना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। इसलिए अगर आप प्रोटीन का बढ़िया सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो लोबिया आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है। लोबिया से बनी दाल न सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि यह शरीर को जरूरी पोषण भी देती है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शाकाहारी लोगों के लिए तो लोबिया दाल प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत बन सकती है। फिर देर किस बात कि है, आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी और इसके जबरदस्त फायदों के बारे में।
लोबिया दाल बनाने की रेसिपी
सामग्री-
- लोबिया (भिगोई हुई)- 1 कप
- टमाटर- 2 (बारीक कटे हुए)
- प्याज- 1 (बारीक कटा हुआ)
- अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 छोटी चम्मच
- हरी मिर्च- 1-2 (कटी हुई)
- हल्दी पाउडर- ½ चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर- 1 चम्मच
- धनिया पाउडर- 1 चम्मच
- गरम मसाला- ½ चम्मच
- जीरा- 1 छोटी चम्मच
- तेल/घी- 2 चम्मच
- हरा धनिया- सजाने के लिए
- नमक- स्वादानुसार
बनाने की विधि-
- सबसे पहले लोबिया को 6-7 घंटे पानी में भिगो दें।
- फिर प्रेशर कुकर में तेल/घी गर्म करें और उसमें जीरा डालें।
- अब प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
- इसके बाद इसमें टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर मसाला अच्छे से पकाएं।
- अब भीगे हुए लोबिया और 2-3 कप पानी डालकर कुकर के 3-4 सीटी आने तक पकाएं।
- इसके बाद आखिर में गरम मसाला डालें और ऊपर से हरा धनिया सजाकर सर्व करें।
- इसे चपाती, चावल या बाजरे की रोटी के साथ गर्मागर्म खाया जा सकता है।
(AI Generated Image)
लोबिया दाल के फायदे
- प्रोटीन से भरपूर- लोबिया दाल शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। यह मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाने और शरीर को एनर्जी देने में मदद करती है।
- वेट लॉस करने में सहायक- इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और ओवरईटिंग की समस्या कम होती है।
- हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद- इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं।
- ब्लड शुगर कंट्रोल- लोबिया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है।
- दिल को रखे स्वस्थ- इसमें पोटैशियम और सॉल्यूबल फाइबर होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है।
यह भी पढ़ें- न चीनी, न मावा... सर्दियों में बनाएं खजूर की ये शुगर-फ्री बर्फी, स्वाद और सेहत का है बेहतरीन मेल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।