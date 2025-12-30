वजन घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल तक, लोबिया की दाल के हैं कई फायदे; नोट कर लें बनाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की बिजी लाइफ में हेल्दी और टेस्टी खाना बनाना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। इसलिए अगर आप प्रोटीन का बढ़िया सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो लोबिया आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है। लोबिया से बनी दाल न सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि यह शरीर को जरूरी पोषण भी देती है।