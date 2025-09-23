मसल्स गेन के लिए डाइट में शामिल करें 5 High-Protein Breakfast, थकान और कमजोरी से मिलेगा छुटकारा

क्या आप रोज सुबह कमजोरी महसूस करते हैं और वर्कआउट के बाद शरीर में दर्द रहता है? इसकी एक बड़ी वजह सही न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। खासकर अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं तो आपके लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी हो जाता है। एक हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट न केवल मसल्स बनाने में मदद करता है बल्कि पूरे दिन आपको एनर्जी से भरपूर रखता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह जल्दबाजी में कुछ भी खाकर निकल जाते हैं? अगर हां, तो शायद आप अपनी फिटनेस जर्नी में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। खासकर जब बात मसल्स गेन की हो, तो सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मांसपेशियों को पोषण देने के लिए होना चाहिए।

एक सही और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता (High-Protein Breakfast) आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखता है और वर्कआउट के बाद मांसपेशियों की रिकवरी में भी मदद करता है। प्रोटीन को हमारी मांसपेशियों का 'बिल्डिंग ब्लॉक' कहा जाता है। जब आप वर्कआउट करते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में छोटे-छोटे डैमेज होते हैं, जिन्हें ठीक करने और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है (Protein For Muscle Gain)।

सुबह के समय प्रोटीन लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रात भर शरीर में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। आइए, जानते हैं ऐसे 5 हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन्स के बारे में जो न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपकी मसल्स गेन की राह को भी आसान बनाएंगे।

अंडे अंडे को प्रोटीन का सबसे बेहतरीन और सस्ता स्रोत माना जाता है। एक बड़े अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे में सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, जो मसल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। आप इन्हें कई तरह से बना सकते हैं:

उबले अंडे : सबसे आसान और सबसे सेहतमंद तरीका।

सबसे आसान और सबसे सेहतमंद तरीका। ऑमलेट: प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर एक स्वादिष्ट ऑमलेट बनाएं।

प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर एक स्वादिष्ट ऑमलेट बनाएं। एग भुर्जी: इसे पनीर या सब्जियों के साथ मिलाकर और भी पौष्टिक बना सकते हैं। ग्रीक योगर्ट साधारण दही के मुकाबले ग्रीक योगर्ट में दोगुना प्रोटीन होता है। यह पेट के लिए भी अच्छा होता है और वर्कआउट के बाद की रिकवरी में मदद करता है।

इसे सीधे खाएं या इसमें ताजे फल जैसे बेरीज, केला और कुछ नट्स मिलाकर एक टेस्टी बाउल तैयार करें।

आप इसमें थोड़ा-सा शहद या पीनट बटर भी मिला सकते हैं। पनीर पनीर सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि यह प्रोटीन का एक शानदार शाकाहारी स्रोत भी है। यह धीरे-धीरे पचता है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती।

पनीर भुर्जी: इसे आप सुबह नाश्ते में रोटी या ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं।

इसे आप सुबह नाश्ते में रोटी या ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं। पनीर पराठा: अगर आप इंडियन ब्रेकफास्ट के शौकीन हैं तो पनीर पराठा एक बढ़िया ऑप्शन है।

अगर आप इंडियन ब्रेकफास्ट के शौकीन हैं तो पनीर पराठा एक बढ़िया ऑप्शन है। पनीर सैलेड: कच्चे पनीर को खीरा, टमाटर और थोड़े नमक-मिर्च के साथ मिलाकर खाएं। ओट्स और पीनट बटर ओट्स में भरपूर फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो आपको लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। इसे प्रोटीन से भरपूर बनाने के लिए इसमें पीनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

दूध में ओट्स पकाएं और उसमें एक बड़ा चम्मच पीनट बटर मिला दें।

ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम या अखरोट डाल सकते हैं। यह नाश्ता आपको दिन भर के लिए तैयार कर देगा। प्रोटीन स्मूदी अगर आपके पास सुबह बिलकुल भी समय नहीं है तो प्रोटीन स्मूदी सबसे अच्छा उपाय है। इसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे कहीं भी पी सकते हैं।