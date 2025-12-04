सिर्फ दूध ही नहीं, ये 8 फूड्स भी बनाते हैं हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत, आज ही डाइट में करें शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती उम्र, अनहेल्दी खानपान, धूप की कमी और लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत के कारण हड्डियां समय से पहले कमजोर होने लगी हैं। कमजोर हड्डियां न केवल फ्रैक्चर और चोट का खतरा बढ़ाती हैं, बल्कि रोज की गतिविधियों में भी रुकावट डालती हैं।

ऐसे में हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर को पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन-डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि ये सभी पोषक तत्व हमें हमारे खाने से आसानी से मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स (Foods for Bone Health) के बारे में, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।\