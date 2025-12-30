न चीनी, न मावा... सर्दियों में बनाएं खजूर की ये शुगर-फ्री बर्फी, स्वाद और सेहत का है बेहतरीन मेल

सबसे पहले खजूर के बीज निकालकर उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लें, बिना पानी डाले।

इसके बाद एक कड़ाही में एक चम्मच घी गर्म करें। इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें और एक प्लेट में निकाल लें।

अब उसी कड़ाही में खसखस को सूखा भून लें और अलग रख दें।

इसके बाद कड़ाही में बचा हुआ घी डालें और पिसा हुआ खजूर डालें। अब इसे धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक चलाएं जब तक कि खजूर नरम होकर एक आटे की तरह न सिमटने लगे।

अब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि सब कुछ एक साथ जुड़ जाए।

इसके बाद एक थाली या ट्रे को घी से चिकना करें। मिश्रण को उसमें फैलाएं और ऊपर से भुनी हुई खसखस छिड़क दें। चम्मच से हल्का दबा दें ताकि खसखस चिपक जाए।