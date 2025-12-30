न चीनी, न मावा... सर्दियों में बनाएं खजूर की ये शुगर-फ्री बर्फी, स्वाद और सेहत का है बेहतरीन मेल
सर्दियों में खजूर खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखता है, तुरंत एनर्जी देता है, पाचन सुधारता है, हड्डियों को मजबूत बन ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में खजूर (Dates) खाना सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि शरीर को प्राकृतिक गर्माहट भी देते हैं।
इसलिए सर्दी में खजूर को जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं सर्दियों में खजूर खाने के फायदे क्या-क्या हैं और इसके बाद जानेंगे कि खजूर की बर्फी बनाने की रेसिपी।
सर्दियों में खजूर खाने के फायदे
- शरीर को रखे गर्म- खजूर की तासीर गर्म होती है, जो कड़ाके की ठंड में शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है।
- तुरंत एनर्जी- इसमें नेचुरल शुगर होती है, जो तुरंत ऊर्जा देती है।
- पाचन में सुधार- इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कब्ज की समस्या को दूर करता है।
- हड्डियों की मजबूती- इसमें मौजूद कैल्शियम, सेलेनियम और मैंगनीज हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं।
- खून की कमी दूर करे- आयरन का बेहतरीन सोर्स होने के कारण यह एनीमिया से लड़ने में मददगार है।
- मजूबत इम्युनिटी- इसके एंटीऑक्सीडेंट्स सर्दियों में होने वाली बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाते हैं।
खजूर की बर्फी की रेसिपी
|सामग्री
|मात्रा
|खजूर (बीज निकले हुए)
|500 ग्राम
|मिक्स ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता)
|1 कप (बारीक कटे हुए)
|खसखस (Poppy seeds)
|2 बड़े चम्मच
|शुद्ध घी
|2-3 बड़े चम्मच
|इलायची पाउडर
|½ छोटा चम्मच
(Picture Courtesy: Freepik)
बनाने की विधि
- सबसे पहले खजूर के बीज निकालकर उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लें, बिना पानी डाले।
- इसके बाद एक कड़ाही में एक चम्मच घी गर्म करें। इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें और एक प्लेट में निकाल लें।
- अब उसी कड़ाही में खसखस को सूखा भून लें और अलग रख दें।
- इसके बाद कड़ाही में बचा हुआ घी डालें और पिसा हुआ खजूर डालें। अब इसे धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक चलाएं जब तक कि खजूर नरम होकर एक आटे की तरह न सिमटने लगे।
- अब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि सब कुछ एक साथ जुड़ जाए।
- इसके बाद एक थाली या ट्रे को घी से चिकना करें। मिश्रण को उसमें फैलाएं और ऊपर से भुनी हुई खसखस छिड़क दें। चम्मच से हल्का दबा दें ताकि खसखस चिपक जाए।
- इसे 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने दें। जब यह जम जाए, तो चाकू से अपनी पसंद के आकार में काट लें।
