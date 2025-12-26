बिना ओवन और मेहनत के घर पर बनाएं लाजवाब चीजकेक, हर कोई पूछेगा रेसिपी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चीजकेक एक ऐसा इंटरनेशनल डेजर्ट है, जो आज भारतीय घरों में भी बेहद लोकप्रिय हो चुका है। इसकी सॉफ्ट, क्रीमी और माइल्ड स्वीटनेस वाली टेक्सचर हर किसी को पसंद आती है। चाहे त्योहार हो, बर्थडे पार्टी या फिर फैमिली गेट-टुगेदर, चीजकेक हर मौके पर लोगों को इंप्रेस करने वाला डेजर्ट है।
लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि चीजकेक सिर्फ बेकरी से ही मिल सकता है या इसे बनाना मुश्किल है। जबकि सच्चाई ये है कि आप इसे घर पर भी बेहद आसान तरीकों से बना सकते हैं, वो भी बगैर महंगे इंग्रीडिएंट्स या ओवन के। यहां हम आपके लिए लाए हैं दो आसान और स्वादिष्ट चीज़केक रेसिपीज- एक नो-बेक चीजकेक और दूसरी बेक्ड चीजकेक, जो हर किसी के स्वाद और सुविधा के अनुसार है।
नो-बेक चीजकेक
यह रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास ओवन नहीं है और जो जल्दी में टेस्टी डेजर्ट बनाना चाहते हैं।
सामग्री
- डाइजेस्टिव बिस्किट – 15-18
- पिघला हुआ मक्खन – 1/4 कप
- क्रीम चीज़ – 1 कप (घर की मलाई से भी बना सकते हैं)
- कंडेंस्ड मिल्क – 1/2 कप
- वनीला एसेंस – 1 टीस्पून
- व्हिपिंग क्रीम – 1/2 कप
- टॉपिंग के लिए – फ्रूट जैम, फ्रेश फ्रूट्स या चॉकलेट
बनाने की विधि
बिस्किट को क्रश कर लें और उसमें मक्खन मिलाकर एक मोल्ड या केक टिन में दबाकर बेस बना लें। अब क्रीम चीज़, व्हिपिंग क्रीम, वनीला एसेंस और कंडेंस्ड मिल्क को अच्छी तरह फेंटें जब तक मिक्सचर स्मूद न हो जाए। इस मिक्स को बिस्किट बेस पर डालें और इसे 6-8 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। ऊपर से अपनी पसंद के फ्रूट्स या जैम से गार्निश करें और ठंडा सर्व करें।
बेक्ड चीजकेक
अगर आपके पास ओवन है और आप थोड़ा क्लासिक टेस्ट चाहते हैं, तो ये बेक्ड चीजकेक आपके लिए बेस्ट है।
सामग्री
- कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट – 15
- मक्खन – 1/4 कप
- क्रीम चीज़ – 1 कप
- कंडेंस्ड मिल्क – 1/2 कप
- मैदा – 2 टेबलस्पून
- अंडे – 2
- वनीला एसेंस – 1 टीस्पून
- नींबू रस – 1 टीस्पून
बनाने का बनाने
बिस्किट बेस बनाकर 180°C पर 10 मिनट के लिए बेक करें।दूसरी तरफ, क्रीम चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, अंडे, मैदा, वनीला और नींबू रस को मिलाकर स्मूद बैटर बना लें। इसे बेक किए हुए बेस पर डालें और 160°C पर 40 मिनट तक बेक करें। ठंडा होने पर फ्रिज में रखें और फिर सर्व करें। इन दोनों रेसिपीज से आप बिना बाहर गए, घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल चीजकेक बना सकते हैं और सबको अपना फैन बना सकते हैं।
