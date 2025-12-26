बोरिंग खाने को बनाएं सुपर टेस्टी, नोट करें मसाला और दही खिचड़ी की 2 सबसे आसान रेसिपी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रसोई में खिचड़ी को हमेशा से एक सिंपल लेकिन हेल्दी डिश माना गया है। लेकिन जब इसमें मसालों की खुशबू, तड़के की खुशबू और सब्जियों की रंगत मिल जाए, तो ये टेस्ट और हेल्थ का बेहतरीन कॉम्बीनेशन बन जाती है। खासतौर पर मसाला खिचड़ी उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो कम समय में कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं।
यहां मसाला खिचड़ी की दो ऐसी डिफरेंट लेकिन बेहद आसान और फ्लेवरी रेसिपीज की जानकारी दी गई है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएंगी,एक पारंपरिक मिक्स वेज मसाला खिचड़ी और दूसरी थोड़ी हटकर दही वाली खिचड़ी। तो फिर देर किस बात कि आइए जानते हैं इनके बारे में-
मिक्स वेज मसाला खिचड़ी
सामग्री
- 1 कप बासमती चावल
- ½ कप मूंग दाल (धुली हुई)
- 1 कप कटी गाजर, मटर, बीन्स
- 1 प्याज और 1 टमाटर बारीक कटे
- 1 छोटा चम्मच जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर
- 2 लौंग, 1 तेजपत्ता, 1 छोटा दालचीनी टुकड़ा
- नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच घी
बनाने का तरीका
चावल और दाल को धोकर 20 मिनट भींगो दें। कुकर में घी गरम करें, उसमें साबुत मसाले और जीरा डालें। फिर प्याज-टमाटर डालकर भूनें। अब सब्जियाँ और मसाले मिलाकर हल्का भूनें। चावल-दाल मिलाकर 3 कप पानी डालें और 3 सीटी आने तक पकाएं। पकने के बाद हरे धनिये से सजाएं और अचार या पापड़ के साथ सर्व करें ।
दही मसाला खिचड़ी (खट्टा ट्विस्ट)
सामग्री
- 1 कप चावल
- ½ कप तुअर दाल
- ½ कप फेंटी हुई खट्टी दही
- 1 प्याज और 1 टमाटर बारीक कटे
- 1 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
- 1 छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला
- 1 चम्मच सरसों, 6-7 कढ़ी पत्ते
- नमक और 2 चम्मच तेल
बनाने का तरीका
चावल-दाल धोकर अलग रखें। कड़ाही में तेल गरम कर सरसों, करी पत्ते और फिर प्याज-टमाटर डालकर भुनें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और मसाले डालकर भूनें। इसके बाद उसमें चावल-दाल मिलाएं, 3 कप पानी डालें और कुकर में 3 सीटी तक पकाएं। पकने के बाद उसमें फेंटी हुई दही डालकर 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें।
इन दोनों खिचड़ियों में से एक में क्लासिक स्वाद है, तो दूसरी में दही का टैंगीनेस फ्लेवर। दोनों ही रेसिपीज जल्दी बनती हैं और हेल्दी भी हैं।आप इन्हें पापड़, अचार, दही या रायते के साथ सर्व करें और हर निवाले का लुत्फ उठाएं।
