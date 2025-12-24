10 मिनट में तैयार होगा इंस्टेंट चुकंदर डोसा, मिलेगा स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बो

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डोसा एक ट्रेडिशनल दक्षिण भारतीय डिश है, जिसे अब कई हेल्दी ट्विस्ट के साथ बनाया जाता है। ऐसा ही एक स्वादिष्ट और पौष्टिक ऑप्शन है,चुकंदर डोसा। चुकंदर का लाइवली डार्क कलर इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आकर्षक और पसंदीदा बनाता है।

साथ ही इसमें आयरन, फाइबर, फोलिक एसिड, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ खून बढ़ाने और स्किन को निखारने में भी मदद करते हैं। इस हेल्दी विकल्प को दो अलग-अलग और आसान तरीकों से घर पर बनाया जा सकता है,एक तो ट्रेडिशनल डोसे के बैटर के साथ और दूसरा इंस्टेंट बेसन-सूजी वाले मिक्सचर से।तो आइए जानते हैं इनकी रेसिपी के बारे में-

ट्रेडिशनल चुकंदर डोसा (फर्मेंटेड बैटर के साथ) सामग्री चावल – 1 कप

उड़द दाल – ½ कप

उबला हुआ चुकंदर – 1 मध्यम आकार का

अदरक – 1 छोटा टुकड़ा

हरी मिर्च – 1

नमक – स्वादानुसार

पानी – आवश्यकतानुसार

तेल – सेकने के लिए बनाने का तरीका

चावल और उड़द दाल को धोकर अलग-अलग 5-6 घंटे भिगो दें।

दोनों को अलग-अलग पीसें और फिर मिलाकर बैटर तैयार करें।

इस मिक्सचर को ढककर गर्म स्थान पर 8-10 घंटे फर्मेंट होने दें।

चुकंदर को उबालकर मिक्सर में अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लें।

तैयार पेस्ट को फर्मेंटेड बैटर में मिलाएं और नमक डालें।

तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम करें, थोड़ा तेल लगाएं और एक कलछी बैटर डालकर गोल डोसा फैलाएं।

दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें।

नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व करें । इंस्टेंट चुकंदर डोसा (बिना फर्मेंटेशन के) सामग्री

सूजी – ½ कप

बेसन – ½ कप

दही – 2 टेबलस्पून

कद्दूकस किया चुकंदर या प्यूरी – ½ कप

अदरक – ½ टीस्पून

हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी)

नमक – स्वादानुसार

पानी – आवश्यकता अनुसार

तेल – सेकने के लिए बनाने का तरीका