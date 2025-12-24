गट हेल्थ के लिए सुपरफूड का काम करते हैं Fermented Foods, घर पर ट्राई करें 5 आसान रेसिपीज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि "पेट सही नहीं लग रहा" या "खाना पच नहीं रहा"। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी आंतों में 'गुड बैक्टीरिया' की कमी, लेकिन घबराइए नहीं, इसका इलाज आपकी रसोई में ही छिपा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेड फूड्स यानी खमीर वाले भोजन की। आइए जानते हैं कि ये सुपरफूड्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं और इन्हें घर पर आसानी से कैसे बनाया जा सकता है।

(Image Source: Freepik) क्यों फायदेमंद हैं फर्मेंटेड फूड्स? आसान भाषा में कहें तो, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाने के अंदर नेचुरल 'गुड बैक्टीरिया' पैदा होते हैं। ये बैक्टीरिया आपके पेट को मजबूत बनाते हैं, पाचन सुधारते हैं और इम्युनिटी को बूस्ट करते हैं। इसलिए, बाजार से महंगी प्रोबायोटिक ड्रिंक्स खरीदने के बजाय, आप भारतीय रसोई की इन 5 चीजों को आजमा सकते हैं:

घर का जमा हुआ दही दही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है। इसमें मौजूद 'लैक्टोबैसिलस' बैक्टीरिया पेट को ठंडक देते हैं। टिप: बाजार के पैकेट वाले दही की जगह, मिट्टी के बर्तन में घर पर दही जमाएं। मिट्टी के बर्तन में जमा दही न केवल गाढ़ा होता है, बल्कि इसमें मिनरल्स भी बढ़ जाते हैं। इसे लंच में जरूर शामिल करें। गाजर की कांजी कांजी एक पारंपरिक भारतीय प्रोबायोटिक ड्रिंक है, जो सर्दियों में अमृत का काम करती है। यह पेट को साफ रखने में जबरदस्त है।

बनाने का तरीका: काली गाजर या लाल गाजर को लंबे टुकड़ों में काट लें।

एक कांच के जार में पानी, गाजर, पिसी हुई राई (सरसों), काला नमक और थोड़ी-सी हींग डालें।

जार को 3-4 दिन धूप में रखें। जब पानी का स्वाद खट्टा हो जाए, तो समझिए आपकी 'हेल्दी ड्रिंक' तैयार है! इडली और डोसा साउथ इंडियन खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पेट के लिए बहुत हल्का भी होता है। चावल और दाल के घोल को जब हम रात भर खमीर उठने के लिए रखते हैं, तो यह पचने में बेहद आसान हो जाता है।

टिप: बैटर को जल्दी फर्मेंट करने के लिए उसे किसी गर्म जगह पर रखें या उसमें मेथी दाना पीसकर मिला दें। यह न केवल स्वाद बढ़ाएगा बल्कि पेट की गैस की समस्या भी कम करेगा। खमन ढोकला गुजराती ढोकला एक बेहतरीन स्नैक है। चने की दाल के घोल में जब खमीर उठता है, तो उसके पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं।