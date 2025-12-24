डिनर या लंच पार्टी के लिए बेस्ट है दम आलू, ढाबे जैसे स्वाद के लिए ट्राई करें यह आसान रेसिपी

पिसे मसाले- हल्दी (1/2 चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), गरम मसाला (1/2 चम्मच)

खड़े मसाले- 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग

दही- 1/2 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

छोटे आलू- 500 ग्राम (उबले और छिले हुए)

सबसे पहले उबले हुए आलुओं में कांटे से छोटे-छोटे छेद कर लें। कड़ाही में तेल गरम करें और आलुओं को सुनहरा होने तक तलकर निकाल लें।

अब उसी कड़ाही में थोड़ा तेल छोड़ें और जीरा व खड़े मसाले (तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी) डालें। अब प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट चलाएं, फिर टमाटर की प्यूरी डालें। जब मसाला तेल छोड़ने लगे, तब हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर डालें।

जैसे ही मसाले तेल छोलने लगें, आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और फेंटा हुआ दही डालकर लगातार चलाएं। इससे ग्रेवी में रिच स्वाद और गाढ़ापन आएगा।

अब मसाले में तले हुए आलू और नमक डालें। एक कप पानी डालकर ढक्कन लगा दें। धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें ताकि मसालों का रस आलुओं के अंदर समा जाए।

सबसे लास्ट में ऊपर से गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर गरमा-गरम परोसें।

इसे आप गर्मा-गर्म रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं।