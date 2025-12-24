डिनर या लंच पार्टी के लिए बेस्ट है दम आलू, ढाबे जैसे स्वाद के लिए ट्राई करें यह आसान रेसिपी
दम आलू का स्वाद कितना लाजवाब होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह स्वादिष्ट डिश, लंच या डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप घर पर दम आलू बनाना चाहते हैं
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन आ गया है। ऐसे में लोग अक्सर अपने परिवारजनों या दोस्तों को डिनर या लंच पर इंवाइट करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने मेहमानों के लिए इंडियन खाना ही बनाना चाहते हैं और कोई स्पेशल डिश ढूंढ़ रहे हैं, तो दम आलू (Dum Aaloo) आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
जी हां, दम आलू एक बेहद ही लजीज पकवान है, जिसमें कई मसालों का इस्तेमाल करके इसके स्वाद को बेहतरीन बनाया जाता है। अगर आप भी घर पर टेस्टी दम आलू बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसे बनाने की आसान रेसिपी (Dum Aaloo Special Recipe)। इस रेसिपी से आपको घर पर ही बिल्कुल ढाबे जैसे स्वाद का दम आलू मिलेगा।
सामग्री
- छोटे आलू- 500 ग्राम (उबले और छिले हुए)
- प्याज- 2 मध्यम (बारीक कटे हुए)
- टमाटर- 3 (प्यूरी बना लें)
- दही- 1/2 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)
- अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
- खड़े मसाले- 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग
- पिसे मसाले- हल्दी (1/2 चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), गरम मसाला (1/2 चम्मच)
- नमक स्वादानुसार
- हरा धनिया
- कसूरी मेथी
- तेल
बनाने की विधि
- सबसे पहले उबले हुए आलुओं में कांटे से छोटे-छोटे छेद कर लें। कड़ाही में तेल गरम करें और आलुओं को सुनहरा होने तक तलकर निकाल लें।
- अब उसी कड़ाही में थोड़ा तेल छोड़ें और जीरा व खड़े मसाले (तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी) डालें। अब प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
- इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट चलाएं, फिर टमाटर की प्यूरी डालें। जब मसाला तेल छोड़ने लगे, तब हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर डालें।
- जैसे ही मसाले तेल छोलने लगें, आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और फेंटा हुआ दही डालकर लगातार चलाएं। इससे ग्रेवी में रिच स्वाद और गाढ़ापन आएगा।
- अब मसाले में तले हुए आलू और नमक डालें। एक कप पानी डालकर ढक्कन लगा दें। धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें ताकि मसालों का रस आलुओं के अंदर समा जाए।
- सबसे लास्ट में ऊपर से गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर गरमा-गरम परोसें।
- इसे आप गर्मा-गर्म रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं।
- टिप- अगर आपको ग्रेवी और ज्यादा रिच चाहिए, तो दही के साथ दो चम्मच काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं।
