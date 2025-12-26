Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हेल्दी नाश्ता चाहिए? मिनटों में तैयार करें टेस्टी टोफू-आलू रैप, बेहद आसान है रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    क्या आप भी सुबह की भागदौड़ में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या फिर वही पोहा और सैंडविच जैसे पुराने ऑप्शन्स ट्राई करके बोर हो चुके हैं? अगर हां, तो आज ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्रिस्पी टोफू-आलू रैप बनाने की आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता, लेकिन 'टोफू-आलू रैप' एक ऐसी डिश है, जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। जी हां, आलू का चटपटा स्वाद और टोफू का भरपूर प्रोटीन- यह डिश आपके दिन की शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान विधि।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्यों खास है यह रेसिपी?

    टोफू में बहुत सारा प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो आपको दिन भर एनर्जी देता है। वहीं, आलू इसे वह 'देसी स्वाद' देता है जो हम सबको पसंद है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं।

    Tofu paneer wrap

    (Image Source: AI-Generated) 

    टोफू-आलू रैप बनाने के लिए सामग्री 

    • रैप के लिए: बची हुई रोटी या टॉर्टिला
    • फिलिंग के लिए: 1 उबला हुआ आलू (मैश किया हुआ), 100 ग्राम टोफू (कद्दूकस या चूरा किया हुआ)
    • मसाले: बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया
    • सॉस: हरी चटनी, मेयोनीज या केचप (जो भी आपको पसंद हो)

    टोफू-आलू रैप बनाने की विधि

    • एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें। इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें। अब इसमें मैश किया हुआ आलू, टोफू और सारे मसाले डाल दें। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएं और अंत में हरा धनिया डाल दें।
    • एक रोटी या टॉर्टिला लें। उस पर अपनी पसंद की सॉस (चटनी या केचप) अच्छी तरह फैलाएं।
    • रोटी के बीच में तैयार की हुई आलू-टोफू की स्टफिंग रखें। अब रोटी को दोनों तरफ से मोड़कर एक टाइट रोल बना लें।
    • अगर आपको क्रिस्पी पसंद है, तो तवे पर थोड़ा मक्खन लगाकर रैप को दोनों तरफ से हल्का सेक लें।

    यह भी पढ़ें- 10 मिनट में तैयार होगा इंस्टेंट चुकंदर डोसा, मिलेगा स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बो

    यह भी पढ़ें- डिनर या लंच पार्टी के लिए बेस्ट है दम आलू, ढाबे जैसे स्वाद के लिए ट्राई करें यह आसान रेसिपी