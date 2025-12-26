हेल्दी नाश्ता चाहिए? मिनटों में तैयार करें टेस्टी टोफू-आलू रैप, बेहद आसान है रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता, लेकिन 'टोफू-आलू रैप' एक ऐसी डिश है, जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। जी हां, आलू का चटपटा स्वाद और टोफू का भरपूर प्रोटीन- यह डिश आपके दिन की शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान विधि।