रोज सुबह चुकंदर के जूस में मिलाकर पिएं नींबू का रस, सेहत से जुड़ी 7 परेशानियां हो जाएंगी दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आप रोज सुबह चुकंदर के जूस में नींबू का रस मिलाकर पीना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत को क्या-क्या फायदे (Beetroot Juice Benefits) हो सकते हैं? दरअसल, चुकंदर का जूस और नींबू एक बेहद पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो सेहत की कई परेशानियों को दूर करने में रामबाण साबित हो सकते हैं।

इसलिए अगर आप रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो आपकी सेहत में कई हैरान करने वाले बदलाव नजर आ सकते हैं। आइए जानें चुकंदर का जूस पीने से सेहत को क्या-क्या फायदे (Beetroot Juice with Lemon Benefits) मिल सकते हैं।

इम्युनिटी बूस्टर चुकंदर और नींबू दोनों में ही एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये तत्व शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दी-जुकाम, इन्फेक्शन और अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। नियमित रूप से इसे पीना आपको स्वस्थ और एनर्जेटिक बनाए रखता है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद चुकंदर में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। वजन घटाने में सहायक यह जूस वजन कम करने की चाहत रखने वालों के लिए एक परफेक्ट ड्रिंक है। चुकंदर का जूस मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने में मदद करता है। नींबू का रस फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है। सुबह इस जूस को पीने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाव होता है।

त्वचा और बालों के लिए गुणकारी चुकंदर के एंटी-ऑक्सीडेंट्स और नींबू का विटामिन-सी त्वचा की रंगत निखारने और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। यह जूस शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर कील-मुहांसों की समस्या दूर करता है। साथ ही, चुकंदर में मौजूद आयरन और विटामिन बालों को मजबूती देकर झड़ने की समस्या को कम करते हैं।