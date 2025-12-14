चाहते हैं परफेक्ट फेस कट? आज ही रूटीन में शामिल करें 5 एक्सरसाइज, मिलेगी शार्प जॉ लाइन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर जमी एक्स्ट्रा चर्बी हमारी खूबसूरती और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग पूरे शरीर से स्लिम होते हैं लेकिन चेहरे पर फैट जमा होने से लुक भारी दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि चेहरे की चर्बी को कम करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस कुछ बेहद आसान एक्सरसाइज और एक बैलेंस्ड डाइट प्लान को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने चेहरे को स्लिम और टोन लुक दे सकते हैं।