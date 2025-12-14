चाहते हैं परफेक्ट फेस कट? आज ही रूटीन में शामिल करें 5 एक्सरसाइज, मिलेगी शार्प जॉ लाइन
चेहरे की चर्बी हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है और चेहरा भारी दिखने लगता है। अच्छी बात यह है कि इसे कम करने के लिए न तो जिम की जरूरत है और न ही सख ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर जमी एक्स्ट्रा चर्बी हमारी खूबसूरती और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग पूरे शरीर से स्लिम होते हैं लेकिन चेहरे पर फैट जमा होने से लुक भारी दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि चेहरे की चर्बी को कम करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस कुछ बेहद आसान एक्सरसाइज और एक बैलेंस्ड डाइट प्लान को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने चेहरे को स्लिम और टोन लुक दे सकते हैं।
(Image Source: AI-Generated)
चेहरे की चर्बी कम करने के लिए आसान एक्सरसाइज
- फिश फेस एक्सरसाइज – गालों को अंदर की ओर खींचकर फिश जैसा चेहरा बनाएं और 10 सेकंड तक होल्ड करें। इसे दिन में 15 बार दोहराएं।
- चिन लिफ्ट्स – आसमान की तरफ देखें और होंठों को स्ट्रेच करें। यह डबल चिन की समस्या दूर करता है और जॉलाइन को शार्प बनाता है।
- जॉ रिलीज – च्यूइंग गम चबाने जैसी एक्टिविटी करें। इससे गालों और जॉ की मसल्स टोन होती हैं।
- ब्लोइंग एयर – गाल फुलाकर हवा भरें और धीरे-धीरे बाहर छोड़ें। यह गालों की चर्बी घटाने में प्रभावी है।
- नेक रोटेशन – गर्दन को धीरे-धीरे गोलाई में घुमाएं। इससे गर्दन व चिन पर जमी चर्बी कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है।
चेहरे की चर्बी घटाने के लिए डाइट प्लान
- हाइड्रेशन बढ़ाएं – दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे वॉटर रिटेंशन कम होगा और फेस स्लिम दिखेगा।
- लो-कैलोरी फूड्स अपनाएं – अपनी डाइट में हरी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल और अंकुरित अनाज शामिल करें।
- नमक और चीनी कम करें – ज्यादा नमक सूजन बढ़ाता है और चीनी फैट जमा करती है। इनका सेवन सीमित करें।
- प्रोटीन युक्त भोजन – अंडा, दाल, पनीर और दही जैसी चीजें शरीर को एनर्जी देती हैं और फैट बर्न करने में मदद करती हैं।
- ग्रीन टी और नींबू पानी – ये मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और चेहरे की चर्बी घटाने में सहायक होते हैं।
- जंक फूड से दूरी – ऑयली और पैकेज्ड स्नैक्स चेहरे की चर्बी बढ़ाते हैं, इन्हें अवॉयड करें।
चेहरे की चर्बी कम करना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। रोजाना 10–15 मिनट फेस एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट अपनाकर आप चेहरे की चर्बी को कम कर सकते हैं। साथ ही पर्याप्त नींद और एक्टिव लाइफस्टाइल भी आपके चेहरे को नेचुरल ग्लो और स्लिम शेप लौटा सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।