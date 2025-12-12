Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डबल चिन ने खराब कर दिया है लुक? 'चिन लिफ्ट्स' और 'नेक रोटेशन' से पाएं मॉडल जैसा शार्प चेहरा

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    चेहरे की चर्बी हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करती है और चेहरा भारी दिखने लगता है। अच्छी बात यह है कि इसे कम करने के लिए न तो जिम की जरूरत है और न ही सख ...और पढ़ें

    Hero Image

    मॉडल जैसा शार्प चेहरा पाएं: डबल चिन को कहें अलविदा (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर जमी एक्स्ट्रा चर्बी (फैट) हमारी खूबसूरती और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग पूरे शरीर से स्लिम होते हैं लेकिन चेहरे पर फैट जमा होने से लुक भारी दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि चेहरे की चर्बी को कम करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस कुछ बेहद आसान एक्सरसाइज और एक बैलेंस्ड डाइट प्लान को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने चेहरे को स्लिम और टोन लुक दे सकते हैं। यहां इनके बारे में कुछ अच्छी जानकारीयां दी गई हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में

    चेहरे की चर्बी कम करने के लिए आसान एक्सरसाइज

    • फिश फेस एक्सरसाइज– गालों को अंदर की ओर खींचकर फिश जैसा चेहरा बनाएं और 10 सेकंड तक होल्ड करें। इसे दिन में 15 बार दोहराएं।
    • चिन लिफ्ट्स– आसमान की तरफ देखें और होंठों को स्ट्रेच करें। यह डबल चिन की समस्या दूर करता है और जॉलाइन को शार्प बनाता है।
    • जॉ रिलीज– च्यूइंग गम चबाने जैसी एक्टिविटी करें। इससे गालों और जॉ की मसल्स टोन होती हैं।
    • ब्लोइंग एयर– गाल फुलाकर हवा भरें और धीरे-धीरे बाहर छोड़ें। यह गालों की चर्बी घटाने में प्रभावी है।
    • नेक रोटेशन– गर्दन को धीरे-धीरे गोलाई में घुमाएं। इससे गर्दन व चिन पर जमी चर्बी कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है।

    चेहरे की चर्बी घटाने के लिए डाइट प्लान

    • हाइड्रेशन बढ़ाएं– दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे वॉटर रिटेंशन कम होगा और फेस स्लिम दिखेगा।
    • लो-कैलोरी फूड्स अपनाएं– अपनी डाइट में हरी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल और अंकुरित अनाज शामिल करें।
    • नमक और चीनी कम करें– ज्यादा नमक सूजन बढ़ाता है और चीनी फैट जमा करती है। इनका सेवन सीमित करें।
    • प्रोटीन युक्त भोजन– अंडा, दाल, पनीर और दही जैसी चीजें शरीर को एनर्जी देती हैं और फैट बर्न करने में मदद करती हैं।
    • ग्रीन टी और नींबू पानी– ये मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और चेहरे की चर्बी घटाने में सहायक होते हैं।
    • जंक फूड से दूरी– ऑयली और पैकेज्ड स्नैक्स चेहरे की चर्बी बढ़ाते हैं, इन्हें अवॉयड करें।

    चेहरे की चर्बी कम करना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। रोजाना 10–15 मिनट फेस एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट अपनाकर आप चेहरे की चर्बी को कम कर सकते हैं। साथ ही पर्याप्त नींद और एक्टिव लाइफस्टाइल भी आपके चेहरे को नेचुरल ग्लो और स्लिम शेप

    यह भी पढ़ें- शार्प जॉ लाइन चाहिए? बस 10 मिनट करें ये 7 एक्सरसाइज, चेहरे की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

    यह भी पढ़ें- आसपास भी नहीं फटकेगा मोटापा, अगर अपना लीं जापानियों की ये 8 हेल्दी आदतें

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।